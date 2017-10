Con una indagatoria a Boudou arranca hoy otra semana judicial

Fotos JUSTICIA. Amado Boudou y Julio De Vido continúan siendo investigados por la Justicia en distintas causas.

30/10/2017 -

El ex vicepresidente Amado Boudou será indagado hoy por supuesta defraudación en la rendición de gastos, entre ellos viajes al exterior cuando era ministro de Economía, en el inicio de una intensa semana judicial en los tribunales federales de Retiro, que volverá a tener como protagonista al detenido ex ministro Julio De Vido, cuyo traslado desde la cárcel de Ezeiza fue pedido por el Tribunal Oral que lo juzga por la tragedia ferroviaria de Once.

El miércoles próximo, además de aguardarse a De Vido para una nueva jornada del juicio en su contra por Once, se abrirá también la ronda de declaraciones indagatorias a los empresarios y ex funcionarios citados por el juez federal Sebastián Casanello en una de las causas derivadas del ‘Lava Jato’ brasileño y la constructora Odebrecht, vinculada a las obras para la construcción de dos plantas potabilizadoras por parte de la empresa estatal Aysa.

Abal Medina

También deberá presentarse hoy en declaración indagatoria el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Juan Manuel Abal Medina, en el marco de una causa por supuestos delitos en la gestión de un plan para la construcción de plantas de residuos, que lleva adelante el juez federal Bonadio.

Ante Bonadio y el otro juez que ordenó detener a De Vido, Luis Rodriguez, se espera esta semana que la defensa del diputado desaforado presente una batería de recursos para intentar excarcelarlo, mientras que ante la Cámara Federal porteña tendrán que apelar el procesamiento con prisión preventiva dictado en la causa por compra de gas licuado e insistir con un reclamo de excarcelación ante la sala II de ese Tribunal de Apelaciones por Río Turbio.

La semana pasada los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun declararon abstracto el pedido de exención de prisión que había presentado la defensa de Julio De Vido antes de quedar preso porque el hecho ya se había consumado, por lo cual ahora se deberá pasar a la etapa siguiente, el pedido de excarcelación, en caso de que el juez Rodríguez lo rechace.