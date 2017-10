"La jugada del penal nos condicionó el partido"

Fotos VISIÓN. Gustavo Coleoni dijo que la expulsión de Sainz lo obligó a cambiar el plan de partido.

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se fue con un sabor agridulce ayer de Sunchales. El "Sapito" destacó la entrega del equipo para al menos sumar un punto afuera de casa, aunque reconoció que a sus dirigidos les faltó la frescura de otras jornadas, tras el 1 a 1 ante Unión.

"Nos está costando tener la frescura de algunos partidos. Esta vez no la tuvimos. Nos condicionó la jugada del penal. Tuve que rearmar la defensa. Es verdad que pasamos de un 2 a 0 a favor a un 1 a 1 y con un hombre menos. No es fácil ganar todos los partidos de visitante".

Sobre la jugada del penal de Sainz, agregó: "Es realmente increíble cómo nos condicionó esa jugada. Pero ya está, vamos a seguir trabajando. No es fácil viajar y jugar. Pero hicimos bien las cosas, el equipo fue ordenado no nos generaron situaciones deberíamos haber generado más situaciones pero eso no nos llegaron, nos gustó en líneas generales".

A su vez, el entrenador puntualizó:

"Uno la bronca que tiene es porque nos pasan tres cosas juntas en una misma jugada. Penal, roja y la necesidad de rearmar el equipo. Pero reitero que lo importante es que sacamos adelante el partido. Hoy hemos sumado un punto de visitante que ojalá nos sirva para más adelante. Tendríamos que haber generado más en el primer tiempo", cerró ayer Gustavo Coleoni, tras la igualdad en la ciudad santafesina de Sunchales.