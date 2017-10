Garavano desestimó la posibilidad de que Cristina pierda sus fueros

Fotos MIRADA. El ministro resaltó que "la postura del Gobierno es clara".

El ministro de la Justicia de la Nación, Germán Garavano, aseguró que el Gobierno nacional "no incide" en la Justicia en casos como el que mantiene detenido al diputado Julio de Vido.

En ese sentido, señaló que como desde el gobierno generaron "respeto institucional", la ex presidente Cristina Kirchner "está tan preocupada".

"La postura del Gobierno siempre fue clara. Nosotros no incidimos en lo que tiene que ver con la Justicia, preferimos preservar la distancia y tenemos un respeto institucional que no se dio en la gestión anterior, quizás por eso la ex presidenta está tan preocupada", afirmó.

El funcionario sostuvo que la postura que mantiene el Gobierno frente a las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas "siempre ha sido que los casos lleguen a juicio oral rápidamente".

Consultado sobre si la ex presidenta puede correr con la misma suerte que De Vido, Garavano respondió: "No lo veo, los procesos están avanzando gradualmente, esperemos que sigan en este rumbo".

Cristina Kirchner fue elegida como senadora nacional en las últimas elecciones.

El flamante cargo, le brinda fueros por ocupar un cargo legislativo y la protege ante un pedido de detención.

En caso de que un juez pida su detención en alguna de las causas en las que está involucrada, el proceso tendrá que ser el mismo que transitó Julio De Vido. Es decir, el magistrado deberá pedir su desafuero y el Congreso de la Nación tendrá que tratarlo.

Si el pedido es aprobado, la senadora nacional quedará sin fueros inmediatamente.