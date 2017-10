Fotos En Hollywood estalla ahora el escándalo por la pedofilia

30/10/2017 -

Como si Hollywood no hubiese sufrido fuertes temblores -tras las denuncias por acoso y violación contra el productor Harvey Weinstein-, ahora se abre otro frente de tormenta: la pedofilia. Esta es la denuncia mediática (no judicializada) que encabeza hace varios años el actor Corey Feldman, quien tuvo papeles protagónicos, pero fue en el filme "Lost Boys" (1987) dónde Corey trabajó con el actor Corey Haim (quien murió en 2010 por sobredosis) y en quien se centra el próximo gran escándalo de Hollywood. "¿Quieres hablar de la verdad? Yo fui abusado al mismo tiempo que alguien más", dijo Corey en el reality que compartió con Haim en el 2008. Pero todo quedó bajo el manto del misterio. Ahora, el actor busca financiar un documental para contarlo todo. "Tengo un plan para sacar a la luz sobre algo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento en cuanto a pervertidos y pedófilos", explicó en un video Corey. Un precedente en este espinoso tema es el documental An open secret (2014), que está online en Vimeo, y la biografía del mismísimo Feldman: Coreyography: A memoir, en dónde detalla los supuestos abusos sufridos por él y su colega Corey Haim cuando tenían 11 años. "Voy a decir los nombres de seis personas uno de ellos sigue siendo muy poderoso hoy en día", amenaza Corey.