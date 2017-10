Carnaghi renovó su público siendo el abuelo de Disney

30/10/2017 -

Antes de ser las mil máscaras, Roberto Carnaghi (79) ejerció decenas de oficios. Ahora es figura de Disney Channel.

Nadie podría acusarlo de no-versatilidad. Lo amaron como travesti de "La jaula de las locas", lo odiaron como el repulsivo represor de la telenovela "Montecristo". De ‘Tío Vania’, de Chéjov, al Maipo con Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Ethel Rojo. Quedó en la memoria como el interventor que metía los libretos de Tato Bores en una compactadora, en plena dictadura militar. Hamlet, en el San Martín, locuras junto a Antonio Gasalla, en ATC. Trabajó tres meses en Madrid. Su cara llegó hasta los EE.UU., mediante publicidades para una iglesia mormona. Pero nunca quiso abandonar la Argentina.

Con 50 años de trayectoria se sometió a un casting. "La gente se sorprende, pero en los EE.UU. es muy normal. Y está bien. Cuando uno se presta a un casting es porque le interesa un trabajo. Una compañía como Disney se fija en el actor, pero también en uno como persona, en la imagen pública", explicó Carnaghi.

Y agregó: "Creo que tengo una buena imagen, era un abuelo potable para Disney. Resulta que mi representante no sabía cómo era el casting. Fui y me encontré con una escena difícil. Me pusieron en una silla de ruedas, maniobrando un palo de golf. Me encontré con un mundo nuevo, un elenco de mexicanos, españoles, italianos, chilenos. Los chicos por la calle ahora me miran embobados. Renové mi espectador. En un punto, yo también soy un niño".

Con tantos años de trayectoria y de vida, cuando le preguntaron a Carnaghi con qué sueña, reveló: "Con que mis hijos y nietos sean felices. Y con pasar los 100 años. De verdad, quisiera vivir hasta los 110. Uno sabe bien que el hilo del carretel es ya más corto, pero no se rinde. Yo sí elegiría la inmortalidad".