Jey Mammon contó los motivos por los que no quería bailar

30/10/2017 -

Jey Mammon sorprendió este 2017 con su participación en el Bailando, después de rechazar durante muchos años las propuesta de la productora de Marcelo Tinelli. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? "No fue por hacerme el cool, quizá tenga que ver con esto de bajar de peso... No me chupaba un huevo tener 20 kilos más, porque ahí estás muy expuesto", reveló En una entrevista con Julieta Camaño en #RightNow por C5N, haciendo referencia a la tremenda transformación física que tuvo en el último año.