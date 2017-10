Le gusta el viejo juego de la actuación de ser otro

30/10/2017 -

Con todos los años de experiencia en sus espaldas, Darío Grandinetti confesó que la actuación le regala lo bueno y lo malo.

"Lo mejor es jugar a ser otro, poder darse ese gusto. Y lo peor, ciertas cosas que trae la exposición, no sólo laboral, sino que te quieren hacer creer que a la gente le interesan ciertas cosas que yo sé que no le interesan", remarcó Grandinetti.

Y agregó: "Cuando yo hablo como ciudadano, me expreso como ciudadano, lo otro tiene que ver con cosas que son mías, de mi intimidad y que además involucran a otras personas que no tienen por qué pagar el precio de tener a un padre, un marido o a un novio que es actor. ¿Qué culpa tienen ellos? Ninguna".

El actor tiene un costado autocrítico que le permite reconocer aquellas cosas suyas con las que no se lleva bien.

"Suelo perder la paciencia con algunas cosas. Me amargo con otras. Suelo estar excesivamente pendiente de mis hijos y me ha costado aprender a confiar en lo que hice como padre como para decir: ‘Ya está, quedate tranquilo, está bien. Y lo que no hiciste hasta ahora ya está’. Me ha costado, pero empecé a ver en un momento el resultado en mis hijos y son ellos los que me tranquilizan", comentó.