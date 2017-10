De la Puente: "Tomaba 4 ó 5 whiskies para dormir"

30/10/2017 -

Pasaron ocho años desde que Eduardo de la Puente (53) afirmó haber probado su último vaso de alcohol, una costumbre que lo llevó a sufrir dos pancreatitis. El conductor de ¿Qué pasa? por FM Rock & Pop reconoció que recuperó la salud y pudo escaparle a la bebida.

"Fui empezando a probar de a poco, de joven, y también por algunos excesos de mi vida. Me fui enroscando pero nunca fui un borracho perdido, de hacer bardo, de dar lástima. Tampoco de ir a laburar chupado", confesó De la Puente a Pronto. Ante la duda del entrevistador sobre la frecuencia con que tomaba, el ex CQC aclaró: "Tomaba todos los días".

Por otra parte, el periodista reveló que su hábito no era de cerveza ni vino: "Yo tomaba bebidas blancas. Capaz me tomaba cuatro o cinco whiskies por noche para dormir. Lo hacía para bajar, porque sí, por los quilombos que uno tiene en la cabeza. Mi terapeuta me decía que zafé del alcoholismo, porque si hubiera sido alcohólico, me acordaría la fecha y la hora en que dejé de tomar. Yo apenas recuerdo que habrá sido por 2009", contó.