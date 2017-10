Juzgarán a tres Djs por la muerte de una diseñadora por sobredosis

30/10/2017 -

Tres Djs comenzarán a ser juzgados el miércoles por la muerte por sobredosis de cocaína de una diseñadora de 24 años, ocurrida en 2009 en Vicente López, Buenos Aires. El padre de la víctima sospecha que la drogaron también con la llamada ‘droga de la violación’.

Los imputados son Lucio De Crocci (33), alias ‘Loopcio’; Lucio Rossi (28) y Rodrigo Puente (29), todos ellos DJ’s en fiestas electrónicas, quienes serán juzgados por el ‘abandono seguido de muerte’ de Aldana Vanesa Raquel Salama (24), una diseñadora textil que, además, era docente en un templo judío.

El debate comenzará el próximo miércoles a las 10, en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro. Los acusados llegaron al juicio en libertad y, en base al delito que se les imputa, podrían recibir una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

Si bien en la causa no hay ninguna evidencia el padre de la víctima aseguró que viajó a los Estados Unidos para investigar el tema y está convencido de que a su hija ‘la drogaron con GHB, la ‘droga de la violación’ y no quedaron residuos porque después de treinta minutos no quedan rastros en el cuerpo’.

De Crocci, Rossi y Puente, quienes eran amigos entre sí, fueron beneficiados en su momento por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro que revocó la elevación a juicio y ordenó su sobreseimiento.

Pero ese fallo fue apelado por la fiscalía y revocado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense que ordenó que el caso se dirima en un debate oral.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de diciembre de 2009 dentro de la casa del imputado Rossi.