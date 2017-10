Trump cuestionó al cineasta Michael Moore por lanzar críticas hacia su gobierno

30/10/2017 -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ante el debut en Broadway del cineasta Michael Moore con una obra teatral sobre su gobierno, situación que avivó una discusión en Twitter, donde el director acusó al mandatario de "distraer" al público respecto de Afganistán, Puerto Rico y la trama rusa.

"Aunque no es presidencial para nada, debo señalar que el chapucero espectáculo de Michael Moore en Broadway fue una bomba total y forzado a cerrar. ¡Triste!", escribió en su cuenta de Twitter Trump sobre "The terms of my surrender", que cerró el 22 de octubre después de 12 semanas en el Belasco Theater.

"Debe de haber confundido mi exitazo de ‘show’ en Broadway con su presidencia -que es una bomba total y de hecho cerrará pronto. No es triste", ironizó el cineasta.

Moore, le recriminó que ayer hubo un muerto y seis heridos estadounidenses en la "interminable" guerra con Afganistán.