Revelador video de un perro rastreando a Maldonado en el río

Fotos El lugar donde finalmente se encontró el cuerpo.

Hoy 10:26 -

Anoche, en el programa Periodismo Para Todos, se habló de la muerte de Santiago Maldonado y se mostró un revelador video en el que se muestra un rastrillaje con perros que merodeaban la zona donde fue hallado el cuerpo del artesano.

Se trata de un operativo realizado el día 5 de agosto (sólo cuatro días después de la desaparición), en el Pu Lof Cushamen. En ese momento, el juez de la causa era Guido Otranto.

En esa oportunidad, uno de los perros entrenados en seguir rastros marcó el río una y otra vez como el lugar donde tenían que buscar. Justamente en esa zona, se encontró el cuerpo del artesano mucho después.

El animal caminó hacia el agua, debajo de las ramas de los sauces que nacen en la orilla del río Chubut. Allí se quedó. Frenó. Miró al hombre que lo llevaba, volvió a mirar y señalar la orilla. Se mete al agua, sale y se queda en la zona.

"Según los testimonios de ustedes, dicen que la Gendarmería lo lleva. Por eso quise confirmar que el rastro se perdía ahí arriba. Pero no hace eso el rastro: el perro siempre vuelve al mismo lugar. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo el perro? Si perdía el rastro es probable que alguien se lo hubiera llevado porque el rastro se perdía. Pero no pasó eso", dijo en ese momento, el guía que llevaba al animal.

Luego, la misma persona llegó a la idea de que Maldonado continuó ese camino y que no fue secuestrado: "La conclusión que saco es por lo que hace el perro. El perro quiere seguir, meterse al agua. Si ustedes quieren nosotros podemos rastrear desde el otro lado si cruzó o no", dijo, a lo que uno de ellos le respondió "No me parece".