Macri: "Les pido a todos que hagamos nuestro aporte"

Mauricio Macri presentó este mediodía el paquete de reformas que enviará al Congreso ante la dirigencia opositora, empresarial y sindical.

El Presidente convocó a un amplio acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Los convoco a lograr entre todos consensos básicos", afirmó el primer mandatario durante su discurso. "Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder. Y no solo hablo de la política", agregó.

Macri sostuvo que los objetivos fundamentales de las reformas son la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Llamó a bajar el gasto político y comenzar a controlar las cuentas provinciales e insistió en cambiar y reducir impuestos.

"El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio", aseveró.

Para el jefe del Estado, "la mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país".

Además, el jefe del Estado presenta los lineamientos generales de las leyes que se plasmarán en el acuerdo nacional.

"Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad", resaltó.

El mandatario aseguró que las iniciativas que impulsará su administración implican "una transformación muy grande" que incluye mirar "hacia el futuro en vez de pelearse mirando los fracasos del pasado". "No hay por qué tenerle miedo a esta idea", indicó.

Luego, Macri se enfocó en el eje institucional. "Queremos comprometer a todos los sectores a construir un estado que esté al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia y en el sistema electoral", aseguró.

Al encuentro en el CCK fueron invitados los 24 gobernadores, aunque dos de ellos (Sergio Uñac y Claudia Ledesma) no asistieron. Están empresarios, la cúpula sindical, universitarios y legisladores oficialistas y opositores





Principales definiciones

Pobreza

"Es inadmisible que en un país con las condiciones estructurales que tenemos haya tanta gente en la pobreza"

"No se trata de sacar o ajustar, sino de poder, de ceder en algo, para que gane el conjunto"

"Detrás del miedo al cambio hay una mirada reaccionaria y conservadora que defiende privilegios"

"Los convoco a lograr entre todos consensos básicos: uno hoja de ruta que nos lleve a una Argentina más justa"





Inflación y juicios laborales

"Quiero proponerles un compromiso de todos para que nunca más volvamos a tener inflación"

"La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país"

"Lamentablemente, tenemos impuestos que ningún país tiene, demasiado altos, con una distribución poco equitativa. La peor distorsión es la evasión fiscal"





Déficit fiscal, jubilaciones y deuda

"Necesitamos menos impuesto y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal, se lo debemos a las próximas generaciones"

"Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestra sistema de jubilaciones y pensiones"

"No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación"