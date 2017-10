Agendá los partidos que no te vas a querer perder

Hoy 19:01 -

Te presentamos la agenda deportiva de esta semana. No te la pierdas:

Martes

Semifinales Copa Libertadores

* Lanús y River jugarán el partido de vuelta. En la ida, el Millonario se impuso por 1-0. Se juega 21.15 y transmite Fox Sports.

Champions League

* 16:45 Basel vs CSKA / 16:45 Manchester United vs Benfica / 16:45 Celtic vs Bayern Munich / 16:45 PSG vs Anderlecht / 16:45 Atletico Madrid vs Qarabag / 16:45 Roma vs Chelsea / 16:45 Olympiacos vs Barcelona / 16:45 Sporting Lisboa vs Juventus

Miércoles

Semifinales Copa Libertadores

* Gremio y Barcelona de Ecuador jugarán el partido de vuelta. Los brasileños se impusieron por 3-0 en la ida y tienen casi asegurada la clasificación. Se juega a las 20.45 y Transmite Fox Sports.

Cuartos de final Copa Sudamericana

* Desde las 19.15 y con trasmisión de Fox Sports, Racing recibe a Libertad para conseguir un lugar en las semifinales del torneo. El equipo que dirige Diego Cocca perdió 1-0 en Paraguay y busca remontar el resultado.

* 20:45 Flamengo vs Fluminense

Champions League

* 14:00 Besiktas vs Monaco / 16:45 Liverpool vs Maribor / 16:45 Sevilla vs Spartak Moscu / 16:45 Napoli vs Manchester City / 16:45 Shakhtar vs Feyenoord / 16:45 Porto vs RB Leipzig / 16:45 Borussia. Dortmund vs Apoel / 16:45 Tottenham vs Real Madrid

Jueves

Cuartos de final Copa Sudamericana

* Desde las 19.15 y con transmisión de Fox Sports, Independiente recibe a Nacional de Paraguay con la clasificación casi asegurada. El equipo que dirige Ariel Holan se impuso por 4-1.

* 21.45 Junior vs. Sport Recife

Domingo

Superliga

* Desde las 18.05 se juega el partido más importante del fútbol argentino. River recibe a Boca en el monumental, en lo que será el Superclásico número .200 en la historia. Transmiten FOX Sports HD y TNT HD (canales codificados)