CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Octubre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:34 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 HACIA LO SALVAJE
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 RUIDO DE MOTORES
21.00 MUSICALES
21.30 BÁSQUET POR EL 14 TNA: INDEPENDIENTE VS. VILLA SAN MARTIN
23.30 PASIÓN X EL TURF
24.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.00 BANSHEE 04 EP 06
12.58 EL REINO
03.03 118 DÍAS
05.01 7 DÍAS EN EL INFIERNO
05.51 LAS BRUJAS
07.40 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
08.08 LA MANSIÓN
EMBRUJADA
09.49 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA€
11.38 ACADEMIA DE VAMPIROS
13.34 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
15.37 HERMOSAS CRIATURAS
16.02 LA DAMA DE NEGRO
19.53 LA NOCHE DEL DEMONIO
22.00 ANNABELLE
23.54 EXORCISMO EN EL VATICANO
TNT
03.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.17 WIMBLEDON
08.01 UN PAPÁ GENIAL
09.53 ENTRENANDO A PAPÁ
12.01 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
14.38 ÉRASE UNA VEZ
EN MÉXICO
16.34 LA MONTAÑA EMBRUJADA
18.30 PUNTOS DE VISTA
20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 EL MAESTRO
00.00 DESTINO FINAL 3
01.42 DESTINO FINAL 5
TCM
01.36 LA PANTERA ROSA
02.06 CUESTIÓN DE HONOR
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.46 LA NIÑERA
10.31 ESTE ES ELVIS
12.25 JACK FROST
14.21 LA PEQUEÑA PÍCARA
16.20 LA GRAN ESTAFA
18.31 GLADIADOR
21.00 EL DEMOLEDOR
23.08 INVASIÓN
SPACE
01:55 LOS AMOS DE SALEM
03.37 VEHÍCULO 19
06.00 ATHENA. AMENAZA TERRORISTA
08.31 OBJETIVO INVISIBLE
10.56 EL PRÍNCIPE
DEL DESIERTO
13.36 TWISTER
15.05 3300
18.04 CONAN,
EL BÁRBARO
20.19 ULTRAVIOLETA
22.00 HALLOWEEN
23.55 HALLOWEEN II
A DÓNDE IR
DELFINA
(ROCA Nº 353)
+ HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ “EL BEBÉ DE ROSEMARY”, LA OBRA MAESTRA DE ROMAN POLANSKI Y QUE PROTAGONIZÓ MIA FARROW.
+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, ACTUARÁN SALOMÓN CASTILLO, BENJAMÍN DALALE, VANE SORIA, FRANCES SANDOBAL Y IARA SUASNÁBAR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO, TELONEROS: CANTACÓ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+ HOY, A LAS 17, “MI VILLANO FAVORITO 3”; A LAS 21.00, “LOS QUE AMAN ODIAN”, A LAS 23, “ZAMA”.
+ SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 01/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D) ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) HASTA EL 01/11- 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11-20:00 22:15
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
01/11- 17:00 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11- 19:30 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 01/11 - 21:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
01/11-17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 01/11 16:30 (Cast)
EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 01/11- 18:40 20:30
AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 01/11 22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)