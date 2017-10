CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Octubre 2017

Hoy 20:34 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 HACIA LO SALVAJE

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 RUIDO DE MOTORES

21.00 MUSICALES

21.30 BÁSQUET POR EL 14 TNA: INDEPENDIENTE VS. VILLA SAN MARTIN

23.30 PASIÓN X EL TURF

24.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

12.00 BANSHEE 04 EP 06

12.58 EL REINO

03.03 118 DÍAS

05.01 7 DÍAS EN EL INFIERNO

05.51 LAS BRUJAS

07.40 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

08.08 LA MANSIÓN

EMBRUJADA

09.49 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA€

11.38 ACADEMIA DE VAMPIROS

13.34 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

15.37 HERMOSAS CRIATURAS

16.02 LA DAMA DE NEGRO

19.53 LA NOCHE DEL DEMONIO

22.00 ANNABELLE

23.54 EXORCISMO EN EL VATICANO

TNT

03.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.17 WIMBLEDON

08.01 UN PAPÁ GENIAL

09.53 ENTRENANDO A PAPÁ

12.01 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

14.38 ÉRASE UNA VEZ

EN MÉXICO

16.34 LA MONTAÑA EMBRUJADA

18.30 PUNTOS DE VISTA

20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 EL MAESTRO

00.00 DESTINO FINAL 3

01.42 DESTINO FINAL 5

TCM

01.36 LA PANTERA ROSA

02.06 CUESTIÓN DE HONOR

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.46 LA NIÑERA

10.31 ESTE ES ELVIS

12.25 JACK FROST

14.21 LA PEQUEÑA PÍCARA

16.20 LA GRAN ESTAFA

18.31 GLADIADOR

21.00 EL DEMOLEDOR

23.08 INVASIÓN

SPACE

01:55 LOS AMOS DE SALEM

03.37 VEHÍCULO 19

06.00 ATHENA. AMENAZA TERRORISTA

08.31 OBJETIVO INVISIBLE

10.56 EL PRÍNCIPE

DEL DESIERTO

13.36 TWISTER

15.05 3300

18.04 CONAN,

EL BÁRBARO

20.19 ULTRAVIOLETA

22.00 HALLOWEEN

23.55 HALLOWEEN II

A DÓNDE IR

DELFINA

(ROCA Nº 353)

+ HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ “EL BEBÉ DE ROSEMARY”, LA OBRA MAESTRA DE ROMAN POLANSKI Y QUE PROTAGONIZÓ MIA FARROW.

+ HOY, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, ACTUARÁN SALOMÓN CASTILLO, BENJAMÍN DALALE, VANE SORIA, FRANCES SANDOBAL Y IARA SUASNÁBAR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 20.30, MURGA CONTRAFLOR AL RESTO PRESENTA “LA LOCURA”. MURGA ESTILO URUGUAYO, TELONEROS: CANTACÓ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+ HOY, A LAS 17, “MI VILLANO FAVORITO 3”; A LAS 21.00, “LOS QUE AMAN ODIAN”, A LAS 23, “ZAMA”.

+ SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU NUEVO CD.

CINES

SUNSTAR



THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 01/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (3D) ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) HASTA EL 01/11- 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11-20:00 22:15

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

01/11- 17:00 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11- 19:30 (Subt)





IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 01/11 - 21:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

01/11-17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 01/11 16:30 (Cast)

EL PEQUEÑO VAMPIRO (2D)

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 01/11- 18:40 20:30

AMITYVILLE: EL DESPERTAR (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 01/11 22:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS DÍAS)