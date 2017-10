FÚNEBRES | 31 de Octubre de 2017

Hoy 22:13 - FALLECIMIENTOS





- Elsa Beatriz Artaza de Luna (La Banda)

- Abel Federico Serrano (Dpto. Silípica)

- Santiago Samuel Serrano (Dpto. Silípica)

- Delfina del Carmen Trejo (Dpto. Robles)

- Oneida Contreras

- María Esther Andrade

- Juan Carlos Vega (La Banda)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Amira Isabel Tauil Abdala, Amirita, María José, Omar, Maximiliano y Miguel Ángel y sus respectivas familias participan con profundo dolor de la pérdida de su querida amiga que entrego su vida en un verdadero voluntariado, ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés participa con mucha tristeza su fallecimiento. Te quise mucho y te recordaré siempre.

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Alberto Elías, Teresita Uribarri de Elías y flia participan con inmenso dolor el fallecimiento de Irene, una extraordinaria persona que se brindo al prójimo en todo momento. Rogamos una oración en su querida memoria.

ÁLVAREZ DE VACCARO, IRENE ELIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. El Rotary Club de Santiago del Estero y su Rueda de la Amistad participan el fallecimiento de Irene entusiasta y gran colaboradora de las obras rotarias. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus hijos Stella Maris y Matías, H. pol. Fabiana y Enrique, nietos Joaquín y Esteban, sus hermanas Elena y Gladys participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 15. Casa de duelo Calle Segundo Araujo 79 Bº 8 de Abril. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. La vida no se apaga, trasciende como tu sonrisa aún ante las más duras adversidades. Quedas en todos, Ester, con tu imagen de tirar siempre para adelante. Sus primos Julio, Ana y Mónica Andrada, junto a sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio Los Flores.

ANDRADE, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleciò el 30/10/17|. Hermana querida recién te vas y ya nos haces falta, fuiste nuestra segunda madre, seguras estamos que descansas en brazos de ntros padres, siempre una luchadora, un ejemplo de mujer, una vida de sufrimiento pero con un espíritu inmenso de querer salir siempre adelante. Te vamos a extrañar y a Dios le rogamos por que tengas un descanso en paz. Gladys y Coca Andrade y sus respectivas familias participan con.dolor su fallecimiento.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Vieja querida te recordare siempre con mucho amor. Su hijo Jorge, su hija política Kuky, y nietos Jorgito, Mili y Mellis participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. El Descanso.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Sus hijos Yolanda, Pedro, Marisa, Emilia y Jorge participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el Cemet. El Descanso.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Madre nunca te olvidare. Su hijo Pedro Cisneros, su hija política Silvina Ibáñez Diez, su nieto Francisco y Facundo Cisneros participan con dolor de su fallecimiento.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus hijos Yolanda, Jorge, María Elisa, Emilia, Pedro, H. pol., Jorgelina, José, Silvina, nietos y demás fam. Part. su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. El Descanso hs. 9 Casa de duelo P. LO. Gallo 330 S.V. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Ama hasta que duela, lucha todo lo que puedas. Vuela Alto. Sus nietos Matías, Florencia, Mariela y Valentina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Eduardo Cosci, Alicia Freytes y Eduardo Cosci (H) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. El CPN. Juan Manuel Beltramino participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus consuegros Omar E. Ibáñez y Elsa Diez , sus hijos Juan Pablo, y Melinda Ibáñez Diez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Gabina Contreras, su cuñado Roger, sobrinos Rolo, Gabriela y Lorena y sus respectivas familias acompañan a sus hijos en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, ONEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su amiga María Magdalena Rodríguez y sus hijos Fernando, Marcelo, Hugo y Rita Caldera participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento.

FARÍAS, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17 en Bs. As|. Delicia Melean y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan sus condolencias a su esposa, hijos y nietos, y ruegan oraciones en su memoria.

JAIMEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. Norma Lissi de Taboada y flia participan con dolor tu partida y acompañan a su flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JAIMEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. Querido "Profe Miguel", muchas gracias por todas las enseñanzas que nos brindaste, tanto de conocimiento como personal. Lamentamos mucho tu partida. Descansa en paz gran maestro. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y sus nietos acompañan a la familia ante tan irreparable pérdida. Rogando por su eterno descanso y consuelo a la familia.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Ing. Héctor Paz, el Vicedecano Ing. Pedro Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Secretario Académico de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. Luis García. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Juanita y Ciro Gómez participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá y madre política de Pelu y Graciela y acompañan en este duro momento a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Integrantes del taller de gimnasia del centro de jubilados del Bº Cabildo participan el fallecimiento de la mamá y madre política de Pelu y Graciela y abuela de su prof. Pablo. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Unida a los sentimientos de mi amiga Alicia, por el fallecimiento de su Sra. madre Margarita, expreso mis condolencias, a toda la familia y ruego oraciones en su memoria. Clara Ramírez, hijas y nietas.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE), participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero y amigo Ing. Luis García. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Yoli Juárez y María amigas de su hija Alicia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, PABLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Dr. José Dante Yanuzzi y su esposa Elvira Estela Finno de Yanuzzi se adhieren con profundo dolor al deceso de la madre de nuestros amigos Graciela y Pelusa. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Gringo Lescano y flia participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a Olguita, Fernando y Cecilia en este momento de dolor.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Sus amigos Promoción 1966 Escuela Normal participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido Tito. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Admundo Alluz y su esposa Rina Pérez Lobo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Nuestro sentido pésame a su esposa Olguita, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Hugo Elías, su esposa Rosa Esther, sus hijos Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Miriam e hijo, político y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Compañeros y amigos de su hijo Fernando: Hugo Toloza y Vicky Agüero; Huguito y David Toloza y Elena Palomo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Ing. Luis Rolando Lindow y Nélida Sayago participan con dolor el fallecimiento del papá de Fernando Pacheco.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Silvina Lindow de Pisetta y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de Fernando Pacheco. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Su consuegro Carlos Galcontas y sus hijos Gabriela, Alejandra, Carlos, Andrea y Celeste participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan al Señor de a su familia un pronta resignación y el alcance la gloria eterna. Rogamos una oración en su memoria.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. ¡Descansa en paz amigo!. Te despiden Anita Suasnavar y Cacho Gómez y familia y piden que el Señor brinde resignación y tranquilidad a Olga e hijos.

PACHECO, RAMÓN DAMIÁN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sra. Norma Graciela Generoso, sus hijos Diego Edgardo y Mariana Graciela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de tan apreciado amigo y vecino Tito. Una oración a su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, JOSÉ ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|.

Que Dioss te tenga en la Gloria y brille para vos la luz que no tiene fin". Su hermana Lita, tu cuñado Pimpin, tus ssobrinos Carla, Martin y Cristian, participan con profundo dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11,30 en el cementerio de la Vuelta de la Barranca.

RISSO PATRÓN, LOLA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. El centro de Jubilados y pensionados de recreación y turismo Tradición participan del fallecimiento de la hermana de su masoterapista María Celia Risso Patron-Elevan oraciones en su memoria.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Que sorpresa ver tu nombre en el diario compañera de tantos años, primero en la Esc. San Martin 199 que después pasó a ser Pedro Pablo Gorostiaga Nº 31. No se que pasó ! si bien tu salud era delicada de muchos años. Pepona no tengo dudas que Claudio te recibió con sus brazos abiertos como lo hizo aquí siempre. Te identificaba tocándose la pierna de una vez que estuviste enyesada, no se olvidó nunca. Dejaste de sufrir, pasaste a descansar y gozar de la compañía del Padre Dios. Una gran Maestra lo fuiste en la Esc. y también con tus alumnos particulares. Que hermoso tiempo trabajábamos con mucha entrega, compañerismo y respeto; Esc. y Hogar. Allá en el Cielo seguirás danto tus clases. Recuerdos los actos que preparabas con tu buen gusto y humor que te caracterizaba. Ahora te tocará nada menos que preparar para la Navidad en compañia del Gran Maestro, Te llamó para eso ! Pepona y Claudio te ayudarán porque aquí se desesperaba por hacerlo. No sabes cuánto te envidio. Espero mi turno, nos volveremos a ver. Brille para vos la luz eterna. Descansa en Paz. Para tus hijos y flias., pronto consuelo. Tus ex compañeras.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Carlos Espstein, Mariela Luna, sus hijos Carla y Emiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en tan doloroso momento.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. José Rafael Ingratta, Teresa Silvia Giangreco, sus hijas, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido sobrino Beto y acompañan a sus familiares en tan penoso momento. ruegan oraciones en su memoria.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Querida Pepi! Dios te bendiga. Siempre estarás presente en el recuerdo de todos los que te amamos! Su tía Pepita Elena Cruellas de Targa, sus primos Silvia, Elisa, Liliana, Oscar y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de La Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

TARGA DE ARGAÑARÁS, ELISA JOSEFINA (Pepi) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/17|. Manolo Gómez, su esposa Estela y , Mercedes Puqui Gómez y sus respectivas familias participan del fallecimiento de Elisa . Ruegan oraciones a su memoria y una pronta y cristiana resignación a su familia.

Invitación a Misa

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO - GONZALEZ DE ABREGU, BERTHA DIONICIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 31/10/16-1/9/17|. Dale Señor el descanso eterno. Brille la luz que no tiene fin. Descansen en paz. Sus hijos, hijos, hijos políticos, y nietos invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Te rogamos Señor dale a su alma el descanso eterno y que brille sobre el tu eterna luz, que en paz descanse". Su hijo Roberto, su hija política Isabel, sus nietos, Florencia, Sebastián, Florencia, Gerardo y su bisnieto Olivia, y Agustina, invitan a la misa al cumplirse 3 meses de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

GEREZ DE IÑÍGUEZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Su esposo Rolando Iñiguez; sus hijos Guidi, Ruli, Tedi, Silvana; hijos políticos, nietos invitan a la misa que se oficiará hoy martes a las 20.30 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse un año de su fallecimiento.

JUÁREZ, FERNANDO ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/15|. El señor es mi pastor nada me puede faltar". Fer a dos años de tu partida la Reino de los cielos los recuerdos siguen latentes cada día, tu compañera de vida Ing. Estela Pan invita a la misa que se realizara hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

LEDESMA, JULIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Su esposa Victoria Andrada, sus hijos Alejandra, Mario, Julio, Pamela, Yeny, hijos políticos; nietos Gonzalo, Candela, Milagros, Dilan, Abril, Genesis, Lisandro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Inmaculada, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Papi, te fuiste al reino del Señor, su silencio con tu sencillez y bondad siempre serán nuestro orgullo el recuerdo que nos dibuje una sonrisa. Nos va acompañar siempre. Tu amor y el Saber que siempre seguirás guiando y acompañan nuestros pasos. Te amamos. Sus hijos Cristina Valeria, Miguelito, Matías, Lucas, sus hijos políticos Grecia y Marcelo invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse nueve días de su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. "Dios lo ha querido, tengamos conformidad y roguemos por el ". Su prima Celina Roldan de Cruz y sus hijos Eduardo y Carla Cruz acompañan a su familia e invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Sus vecinos amigos del 4º pasaje invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Su esposo, hijos, nietos, hijas políticas y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

CHAJUD, MARIANO ROBI q.e.p.d.) Falleció el 27/10/17|. Familiares de Mariano Chajud agradecen al Dr. Sergio jure, al cuerpo de enfermeras del Sanatorio Norte, personal de las empresas ADi y U24 y a empleados del Pami por su dedicada atención y compromiso.

Recordatorios

UMBIDES, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. A un año de tu partida al Reino celestial, tu hermana y sobrinos del alma recordamos tu chispa con las cuales nos regalabas felicidad en el día a día. Su hermana Elvira, sus sobrinos Lucas, Sebastián, María Elvira y Carlitos Risso Patrón lo recuerdan con mucho amor.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ARTAZA DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su esposo Erminio Aristóbulo Luna, sus hijos Ariel, Daniel, Javier, Lucas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Romanos. Cobertura UOCRA. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TELEFONO 4219787.

CARRIZO, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/17|. Leticia, Marta y Lita Rodríguez participan con dolor el fallecimiento de su tío. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ROJAS DE RODRÍGUEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. En silencio fue tu partida, mi corazón se sesnagra por tu súbita despedida. En Ángel te has convertido Madre, siempre estarás en mi corazón. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Silvio Rodríguez, su hijo Arnaldo, su hija política Natalia y su nieta Noel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS DE RODRÍGUEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. Sus hermanos Antonio, René, Walter Rojas y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Misericordia. Elevan una oración por su eterno descanso.

ROJAS DE RODRÍGUEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Particiapan con profundo dolor su fallecimiento su sobrino Alfredo Rojas, sus hijos Abril y Benjamín, sobrina política Silvina. Se ruega una oración en su memoria, por un descanso eterno.

TORRES, ANDRÉS GUMERSINDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/101/7|. El personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. de Comercio Gral. San Martín participa con dolor el fallecimiento del papá del Prof. Luis Torres. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, ANDRÉS GUMERSINDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/101/7|. El personal directivo, docente, administr4ativo, de maestranza, alumnos y la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Nº 2 "Ing. Sgo. Barabino" participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera y amiga de trabajo Lila Torres, rogamos una oración en su querida memoria.

TORRES, ANDRÉS GUMERSINDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/101/7|. El Señor es mi Pastor nada me faltará. Compañeros y amigos del Colegio Ciudad de La Banda de su hija Lila Torres, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Señor Padre y ruegan una oración en su memoria.

VEGA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus hermanos Mario, Elsa, Hebelia, Fidel, Isabel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Norte (Clodomira) SERV. AMPARO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

SISALI, LUIS BACILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/10|. Que brille para él la luz que no tiene fin y a siete años de tu partida al reino celestial a tu recuerdo sigue intacto en nuestros corazones, nos aferramos a los lindos momentos vividos para sobrellevar tu ausencia. Gracias por formar parte de nuestras vidas y por el ejemplo maravilloso que nos diste el cual es el estandarte que nos ayuda a seguir adelante. Hoy en la Iglesia Santiago Apóstol (La Banda) a las 20 elevaremos en la Santa misa nuestras oraciones por tu descanso eterno. Su esposo Fodda Daly, sus hijos Pedro, Luis y sus respectivas familias invitan a participar de la celebración y ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SERRANO, ABEL FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus padres Mario, Ernestina, Hnos. María, Lucas, Diego, Milagros, Abuela, Emeteria, tíos, primos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Manogasta a las 11 hs. Casa de duelo, Buey Rodeo - SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SERRANO, ABEL FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus Amigos del Club La Lepra participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio del Buey Rodeo.

SERRANO, SANTIAGO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus padres Rodolfo, Sandra, Hnos. Ramiro, Pablo, Matías, Yanina, Abuela Emeter, tíos, primos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus rstos serán inhumados en el cementerio de Manogasta. A las 11. Casa de duelo Buey Rodeo. SERV. COMISIONADO DE MANOGASTA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SERRANO, SANTIAGO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Sus Amigos del Club La Lepra, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio del Buey Rodeo. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, DELFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/17|. Su hijo Roberto H. Pol. Clarita, nieto, Francisco, hnos. Hnos. pol y sobr. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Suri Pozo. Hs. 11. Casa de duelo. Vilmer. SERVICIO CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

MALDONADO BIANCHI, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/99|. "Mariangel: tu recuerdo sigue vivo en cada latido de nuestros corazones. En el décimo octavo aniversario de tu partida a la Casa del Señor Jesús, Dios, tu mami Susi, hermanos Claudio y Gabi, tus sobrinos Nazareno, Benjamín y Muriel, invitan a familiares y amigos a la misa que se realizara en la Parroquia Nuestra Señora de Sumampa hoy a las 20 hs. (Frías).

Agradecimientos

Recordatorios

FARÍAS, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/13|. Hace cuatro años que partiste al Reino del Señor dejando un vació profundo en mi corazón, que pareciese que fuera hoy. El Señor te recibió con los brazos abiertos arriba y llegaste con una sonrisa como siempre fuiste aquí en la tierra. Fuiste atento y agradecido por sobre todas las cosas, y amable en la vida. Tu madre te recordará siempre con amor, que el Señor te tenga en la gloria. Ruego una oración en tu memoria. Descansa en paz.

FARÍAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/08|. Hace nueve años que partiste al Reino del Señor, me dejaste un vació un dolor profundo en mi corazón, siempre recordaré con amor los momentos felices que hemos pasado. Te llevaré como un collar y estarás presente en cada momento de mi vida. Si tuvo pecado perdónala Señor, mi chiquita no lloraba pero dice la palabra de Dios que muchas veces hasta con la mirada estamos pecando. Que Dios la tenga en la Santa Gloria, una oración en su memoria te desea tu madre Antonia.