La pelea por entrar segundo y por zafar

Fotos MANO A MANO. Sarmiento y Atlético Policial son dos de los equipos que luchan por clasificar. En la última fecha se verán las caras en Catamarca.

31/10/2017 -

La Zona A de la Región Centro del Torneo Federal B ya tiene a su primer clasificado a la siguiente instancia: Güemes. Pero con tres fechas por jugarse, todavía restan definirse muchas cosas y la pelea promete ser apasionante, ya que involucra a los otros nueve equipos del grupo.

El "Gaucho" no solamente obtuvo la clasificación anticipada con su triunfo ante Sarmiento, en La Banda, si no que también se aseguró el primer puesto. Con 37 unidades, ya le sacó 12 a su escolta y como restan 9 por disputarse, ya se hizo inalcanzable. Ahora resta determinar el segundo clasificado de la zona y también el equipo que descenderá al Torneo Federal C.

Por el primer lote están Vélez Sársfield (25), Atlético Policial (23), Sarmiento (23) y Central Argentino (19), que con dos triunfos consecutivos pasó de pelear la permanencia a ilusionarse con pasar de fase. Aunque hay que aclarar que al "Albo" le falta al menos un triunfo para escaparle definitivamente al descenso.

Mientras que en la zona roja se encuentran Defensores de Esquiú (17), Unión Santiago (17), Instituto Santiago (16), Andino (16) y Comercio (14).

Con nueve puntos por disputar, y por los cruces que depara el fixture, todo está dado para que la definición, tanto del segundo clasificado como la del descenso, se produzca en la última fecha, por lo que las emociones en este tramo final de la competencia prometen ser muchas.

Clasificación

En la próxima fecha, Vélez recibirá a Central Argentino y, si gana el local, no solo que dará un gran paso hacia el objetivo si no que dejará sin chances al Albo. En tanto, al conjunto de Kalujerovich ni siquiera le sirve el empate, por lo que se espera un gran partido en San Ramón.

Sarmiento visitará a Instituto Santiago y Policial recibirá a Andino. Ambos tendrán la obligación de ganar (ante equipos urgidos de puntos por la permanencia) y esperar un traspié del "Fortín".

En la penúltima fecha, Sarmiento será local de Comercio; Vélez recibirá a Güemes, Policial visitará a Unión Santiago y Central Argentino será anfitrión de Andino.

Mientras que en la última, en Catamarca habrá un choque clave entre Policial y Sarmiento. El "Albo" deberá visitar a Güemes y el "Fortín", a Instituto.

En la pelea por la permanencia también se vienen duelos decisivos. En la próxima fecha, Unión Santiago tendrá la chance de prácticamente asegurar la permanencia si vence a Comercio, en condición de visitante. Si se da ese resultado, Esquiú, que visitará a Güemes, también podría sacarle al "Tripero" seis puntos sobre seis en juego, pero para eso deberá derrotar al líder y clasificado.

En la penúltima fecha, Defensores de Esquiú será local de Instituto Santiago, en el único duelo directo entre equipos involucrados en la pelea por la permanencia, ya que en los restantes cruces se mezclarán los de abajo con los que pelean la clasificación.

En la última fecha, Andino y Unión Santiago se verán las caras en La Rioja. Puede ser un duelo decisivo o bien pueden llegar ambos fuera de peligro. Comercio vs. Esquiú será el otro choque a tener en cuenta.