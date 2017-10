Biaggio mete presión para quedarse

Fotos SALUDO. Biaggio recibió un afectuoso abrazo de Gustavo Álvarez, previo al partido que San Lorenzo derrotó a Temperley por 2 a 0.

31/10/2017 -

Claudio Biaggio, entrenador de San Lorenzo, sostuvo que el cuerpo técnico que encabeza desde que fue designado para dirigir al primer equipo azulgrana "está demostrando que puede dirigir".

El "Pampa" se mostró optimista y reconoció que siente "una felicidad terrible. Hoy nos toca estar con el plantel de la Primera División, los resultados nos están acompañando y eso te ayuda a poder trabajar en la semana más tranquilos", en declaraciones a Radio Cooperativa. El ex jugador y goleador de San Lorenzo, quien trabaja desde hace varios años en las divisiones juveniles del "Ciclón", fue designado por la dirigencia del club para suceder al entrenador uruguayo Diego Aguirre, tras la eliminación del equipo en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Lanús.

En los cuatro partidos de la Superliga que Biaggio lleva al frente de San Lorenzo, su equipo logró dos triunfos de visitante (a Estudiantes 3-1 y a Temperley 2-0), otro de local (a Defensa y Justicia 3-1) y en empate sin goles ante Colón en el Nuevo Gasómetro.

Con poco más de un mes al frente del equipo, el "Pampa" señaló que "uno a éstas cosas no las sueña, uno anhelaba dirigir la Primera. Por cómo se están brindando los jugadores, te ilusiona más. Nos han pasado ya cosas muy graves como las lesiones de (Bautista) Merlini, (Franco) Mussis, el fuerte golpe de (Gabriel) Rojas el otro día, y hemos podido superarlas".

"Lo que intentamos hacer es que los jugadores cambien el chip. Creemos que han hecho un esfuerzo terrible, encontramos el juego que queríamos. Esto es trabajo, no podés cambiar todo de un día para el otro. Los resultados te ayudan a ir mejorando de a poco y nos falta mucho para lo que queremos nosotros. El sistema es según los jugadores que vos tengas, es trabajo. Y me gustaría tener un equipo más agresivo, por supuesto", analizó Biaggio.

"No es fácil dirigir la Primera de este club y hay que aprovecharla al máximo. Cuando asumí era para un partido (contra Estudiantes). En ese momento consideraba que tenía que hacer lo mejor posible para revertir la situación de haber quedado afuera de la Copa", agregó.

En cuanto a la postura de la dirigencia, avisó que "en ningún momento me puse plazos, me pongo partidos y sé que también dependemos de los resultados. Hoy empezamos a pensar en Banfield para intentar ganar y seguir estando cerca, pero la realidad -y esto ya lo dije varias veces- es que si en diciembre viene otro técnico yo comenzaré mi carrera como entrenador en otro lado".

Respecto de la victoria ante el "Gasolero", el "Pampa" sostuvo que "no puedo decir que jugamos mal. Temperley nos planteó un partido diferente. Creemos que tuvimos situaciones para convertir y no se nos dio. En el primer gol intentamos presionar al rival y apareció Gudiño por adentro. No es casualidad, es algo que se trabaja", concluyó Biaggio.