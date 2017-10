Alejandro Medina: "Vamos de menos a más"

Fotos CONFIANZA Alejandro Medina dijo que si Mitre logra ganar dos partidos consecutivos, será un equipo difícil de parar.

31/10/2017

Después de la necesaria victoria del pasado viernes ante Almagro, el plantel profesional de Mitre practicó ayer en su estadio planificando el duelo del próximo sábado, desde las 19, ante Instituto en Córdoba.

El Aurinegro logró imponerse ante el Tricolor y esa victoria le dio al plantel confianza y la tranquilidad necesaria para poder trabajar de otra forma. Así lo reconoció el arquero Alejandro Medina, quien además aseguró que el equipo va de menos a más en cuento al rendimiento colectivo en su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

"El hecho de ganar, te da la confianza y la tranquilidad necesaria para poder corregir errores, de cara al próximo partido", confió el arquero de Mitre, Alejandro Medina una vez finalizada la práctica.

"Hicimos bien las cosas, ante un rival que vino a meterse atrás y por suerte tenemos jugadores inteligentes que pudieron sacar adelante el partido y cuidar la ventaja", especificó Medina en relación al encuentro ante Almagro.

Continuando con el análisis de los partidos jugados como local, a Medina no le sorprende que los rivales opten por esquemas mezquinos, aduciendo a los nombres que presenta su equipo.

"Cuando los rivales no analizan, se encuentran con delantero como Fergonzi, Bottino y otros jugadores reconocidos".

"Somos un equipo serio y que vamos de menor a más", amplió.

Seguido, el ex Atlanta y Unión Aconquija valoró el esfuerzo realizado por sus compañeros y aseguró que ganando al menos dos partidos en forma consecutiva, serán un equipo difícil de superar.

"Hay muchos jugadores de este plantel que por algo jugaron en Primera División y eso te da la tranquilidad y jerarquía. Nadie dijo que esto será fácil. Si nosotros jugamos como lo venimos haciendo vamos a agarrar un envión que será difícil de parar", remarcó.

Por último, anticipó la complejidad de enfrentar a un rival como Instituto.

"Ellos (por Instituto) quizás no tuvieron el arranque que pretendían, pero no dejan de ser un equipo complicado y que seguirá peleando por un lugar en primera. El hecho de que hayan perdido a su entrenador, no es una ventaja para nosotros porque los jugadores suelen motivarse ante estas situaciones para estar en la consideración del técnico entrante", especificó.

"Será un partido complicado, como lo son todos en esta categoría. Nosotros iremos con nuestras armas y con nuestro esquema para quedarnos con los tres puntos", amplió.

En cuento a lo deportivo, el cuerpo técnico liderado por Arnaldo Sialle podrá contar con los servicios del defensor Nelson Benítez quien cumplió con la sanción impuesta por la expulsión ante Deportivo Riestra y de considerarlo, el lateral podría regresar a la titularidad.