"Mi hija está mal, tiene miedo y no quiere volver a mi casa"

Fotos TESTIMONIO. "María" (nombre ficticio) contó lo sucedido.

31/10/2017 -

"No puedo entender cómo sucedido, estuve despierta cuando mi hermana llegó con su novio y sus amigos, cerré las puertas de las piezas de mi hijo y me quedé dormida diez minutos. Desperté con el llanto y los gritos de mi hija", contó la madre de la menor que fue manoseada por un joven del Bº Centro de La Banda.

"María" (nombre ficticio) se encuentra conmocionada y preocupada por la grave situación que le tocó vivir a su hija, quien estaba descansando en su habitación y fue ultrajada por un amigo de su cuñado, quien había pedido permiso para entrar al baño de la casa.

"Mi hermana me juró que lo acompañó hasta la puerta del baño y después no lo vio salir más. Con los gritos de mi hija comenzamos a correr para buscarlo, pero no estaba. Mi vecina nos avisó que había saltado una tapia colindante para esconderse, ahí lo encontró mi hermano escondido, cubierto con un plástico", expresó María.

Una vez reducido, el acusado fue entregado a la policía. "Se llama Matías Loto y vive en la esquina de la escuela de mi hija. Ella sabe todo eso porque conocemos a su sobrino, que también va a la escuela", expresó.

Según reveló María, "mi hija está muy afectada, no quiere hablar y si le preguntamos algo llora. Ahora está en la casa de sus abuelos paternos y no quiere volver a mi casa, porque tiene miedo. Quiero que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias".

La menor será sometida a Cámara Gesell en los próximos días mientras que el acusado continúa tras las rejas.