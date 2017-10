Advierten sobre peligrosas ofertas de tratamientos de ortodoncia

Fotos CONSEJO. La Dra. Adriana Chaud, del Circulo Odontológico Santiagueño, junto con colegas piden a la comunidad no hacerse eco de las ofertas.

31/10/2017 -

Ante la oferta a través de Facebook de tratamientos de ortodoncia a precios irrisorios, las cuales se hicieron virales y solicitados por algunos usuarios, la Dra. Adriana Chaud, directora de la Diplomatura Universitaria en Ortodoncia Clínica del Círculo Odontológico Santiagueño, advirtió a la comunidad local sobre el peligro de las prácticas sin control, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas.

Las mismas fueron consultadas, y en algunos casos solicitadas por seguidores de la red social, que le aporten veracidad al negocio.

"Queremos advertir a la comunidad, sobre la aparición en las redes sociales de ‘empresas’, donde la responsabilidad personal aparece diluida en lo colectivo, la cual tiene el propósito de una venta, con ganancia rápida y fácil para ellos, con el objetivo de captar ‘clientes’, no pacientes. Esta situación es aplicada a la salud en general, y a la salud bucal en particular, específicamente la ortodoncia, significando un peligro para los pacientes desprevenidos y crédulos", explicó la Dra. Chaud.

Según remarcó, "la captación de estas empresas, se basa en métodos como: publicidad en ciberespacio; no ofrecen los nombres de los profesionales u organismos que avalen su desempeño; la empresa no tiene registro profesional, ni en el país, ni en la provincia; tratan de captar odontólogos locales, con los que firman convenios comerciales; la empresa actuaría solo como enlace entre el profesional y el ‘cliente’ (paciente); no se expresa con claridad quién asume la responsabilidad de la práctica; no se especifica, tipo de tratamiento, duración de los mismos, materiales a usar, y en consecuencia, poca o nula garantías de estabilidad logrando recidivas a corto plazo".

"Ante esta situación peligrosa consideramos que era necesario una reacción rápida, por parte del Círculo Odontológico y de los ortodoncistas unidos en una sociedad científica SAO (Sociedad Argentina de Ortodoncia).

Peligro

Por todo lo expresado anteriormente resulta sospechosa la propuesta del valor del tratamiento ofrecido por dichas empresas, indican.

"Por lo que nuestra intención es alertar a la población para evitar caer en estos sistemas ‘engañosos’ y a los profesionales ortodoncistas que deberán mantenerse unidos y dignos haciendo valer la hermosa especialidad que elegimos pero poniendo ante todo la salud del paciente", remarcó Chaud.

El Círculo Odontológico tiene como intención salvaguardar los derechos de los pacientes y de los profesionales odontólogos en general y de los ortodoncistas en particular, y aportar a la sociedad información veraz para neutralizar estas "empresas irregulares".