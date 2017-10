Con dos debuts, va por su primer triunfo

31/10/2017 -

Con los debuts de Willie Readus y Federico Mansilla, Independiente BBC enfrentará esta noche a Villa San Martín de Resistencia, en busca de su primera victoria en la Liga Argentina.

El conjunto santiagueño completó las seis fichas de mayores y fortaleció sus chances en la Conferencia Norte, donde ocupa la última posición con dos derrotas.

Con la presencia de Willie Readus, el equipo ganará presencia en las zonas cercanas al cesto, donde se sumará a la rotación junto con Alejandro Reinick, Bakari Copeland y Maximiliano Robledo.

Con Federico Mansilla, Independiente ganará en diferentes facetas del juego, ya que el escolta cordobés se destaca por su capacidad para defender, pero también para atacar el cesto o para tomar tiros desde el perímetro.

En los dos primeros juegos de la temporada, el equipo de Javier Montenegro evidenció problemas defensivos, que sus rivales supieron aprovechar para quebrarlo antes del final.

Esta noche, todo indica que Independiente saldrá decidido a defender agresivo para intentar dejar al rival por debajo de la barrera de los 70 puntos.

Enfrente tendrá a un adversario sin nombres propios de mucho peso, pero en pleno proceso de formación de la mano del entrenador Gastón Castro.

Los chaqueños debutaron con una derrota en el clásico ante Hindú (81 a 77), pero se recuperaron con un triunfo frente a Talleres de Tafí Viejo (67 a 61) en condición de local.

Del plantel se destacan Alejo Toledo, Agustín Carnovale, Paul Larsen, Travis Hammonds y Martín Cabrera, quienes muy posiblemente serán los iniciales esta noche.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá, además, los siguientes enfrentamientos: desde las 21, San Isidro de San Francisco vs. Libertad de Sunchales (Centro Norte) y Temperley vs. Platense (Centro Sur); 21.30, Deportivo Viedma vs. Rivadavia de Mendoza (Sur).