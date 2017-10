Sólo penado con la temida prisión perpetua

31/10/2017 -

Los dos jóvenes intentaron obtener el cese de prisión, pero la Cámara de Apelaciones les dijo no. No es para menos. Las figuras enrostradas prevén penas de prisión perpetua. Allí radica hoy el trago amargo para los dos muchachos. En dos semanas más, contemplarán las fotografías de aquella tragedia. Harán un desandar del horror, subrayado por testimonios de policías, psicólogos y testigos presenciales. Es posible que persistan en su pacto de silencio. Pero no es menos probable que al asumirse al borde del precipicio, griten la verdad y recrudezcan las acusaciones cruzadas, incluidos posibles careos.