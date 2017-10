Condenan a Guillermo Moreno a prisión por el cotillón anti-Clarín

Fotos CRÍTICA. Tras el fallo, el ex funcionario habló extensamente en el alegato en el que tildó de "irresponsable" al gobierno de Mauricio Macri.

31/10/2017 -

El ex secretario de Comercio Interior durante la gestión kirchnerista, Guillermo Moreno, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de "peculado". Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 6 entendió que el uso de fondos públicos para la adquisición de cotillón contrario al Grupo Clarín fue un delito.

Además, Moreno deberá devolver el dinero que se utilizó en esa campaña: 185 mil pesos.

También fueron condenados dos ex directivos del Mercado Central, Fabián Dragone y al ex gerente del organismo, Guillermo Cosentino.

Las penas son en suspenso, por lo que ninguno de los tres irá a prisión. Pero no podrán ejercer cargos públicos.

Durante su alegato final, Moreno le había pedido al Tribunal que emita su veredicto "en función de la Justicia y no del poder. Si me condenan le van a decir a cada ciudadano argentino que ‘Clarín miente’ es un delito, y eso aberra el sentido común. No fallen en función del poder sino en función de la Justicia y en función de la Justicia decir ‘Clarín miente’ es una verdad evidente", sostuvo Moreno ante el Tribunal Oral Federal 6.

El ex funcionario habló extensamente en un monólogo político-económico, en el que tildó de "irresponsable" al gobierno de Mauricio Macri, en una sala de audiencias que fue colmada por militantes que lo apoyan y lo aplaudieron cuando terminó de hablar ante los jueces.

"Tenemos que empezar a pensar si este poder es permanente y se vino a quedar o estamos en presencia de uno de los gobiernos más irresponsables que los argentinos hemos tenido que transitar", sostuvo.