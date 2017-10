"Mi papi y mi tío me desnudaban"

31/10/2017 -

En Cámara Gesell, una de las víctimas habría relatado que en realidad la abusaban el padre y su hermano.

Ello dejó un tanto perplejo al cuerpo de vocales, por cuanto ha sido juzgado sólo el cartonero González.

Según se sabe, la menor habría descripto idénticas acciones y secuencias. "Mi papi y mi tío me llevaban; me desnudaban y me hacían cosas..."

Otro aspecto de no menos valor partió de González, al emitir sus últimas palabras.

Testimonio

"Llegué a casa y mi hija salía de la pieza, acomodándose la ropa, con mi hermano".

Según González, "yo sí las pegué, pero nunca las abusé sexualmente. Tenían mucha libertad; iban a donde querían".

Recordó la anécdota sugestiva en la que su hermano e hija abandonaban la habitación, con lo cual recrudeció la vieja sospecha sobre un segundo abuso a la menor.