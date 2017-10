Actriz de "Los Soprano" denunció haber sido violada por el productor Weinstein

31/10/2017 -

La actriz estadounidense Annabella Sciorra, conocida por su labor en la serie "Los Soprano", denunció haber sido violada a principios de la década del 90 por el productor de Hollywood Harvey Weinstein luego de una fiesta en Nueva York. En una entrevista con la revista "The New Yorker" replicada hoy por varios medios estadounidenses, Sciorra contó que el productor la llevó hasta su casa y una vez allí ingresó por la fuerza, le arrancó la ropa y la violó. detalló que intentó defenderse, pero "no tenía mucha fuerza" y que el trauma duró mucho tiempo, por lo que dormía con muebles obstruyendo la puerta y con un bate de béisbol a su lado. Luego de varios años de depresión, Sciorra intentó retomar su carrera, ocasión en la que siguió sufriendo el acoso del productor. El testimonio de la ganadora de un Emmy por su rol en "Los Soprano" se suma al de decenas de mujeres.