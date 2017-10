El saludo de Gianinna a Diego: "Deseo que algún día recuperes la felicidad"

31/10/2017 -

Ayer, Diego Maradona (57) celebró su cumpleaños y comenzó a festejarlo la noche del domingo en su casa de Dubai junto con su novia, Rocío Oliva (27) y su amigo y abogado Matías Morla. "Gracias por no olvidarme", dijo, entre otras palabras, en un video que el exfutbolista publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Su hija Gianinna (28) también se manifestó a través de las redes sociales y publicó un posteo que le dedicó a su padre en el día de su cumpleaños. La ahora diseñadora publicó una foto antigua del ex futbolista riéndose y la acompañó con un polémico mensaje.

"Deseo que algún día recuperes esa felicidad. ¡Feliz cumpleaños, Diego Armando", comienza el texto que escribió Gianinna y en el que también hizo referencia a la distancia que mantienen ahora por la guerra judicial entre Maradona y Claudia Villafañe (55). "Aún habiendo pasado tanto, te amo y no cambiaría por nada todo lo que pasamos. ¡De todo, aprendí demasiado y hoy puedo agradecer que no te voy a entender jamás!", enfatizó la hija del ex futbolista.