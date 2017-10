VIDEO | Porrazo de Nancy Pazos en la final de la coreo

Hoy 08:37 -

Nancy Pazos, lookeada como Fiona, y Cristian Ponce, en la piel de Shrek, salieron a la pista a presentar su coreografía de Rock de salón, la cual terminó de la peor manera.

En el truco que cerraba la performance, el bailarín no pudo sujetar correctamente a la periodista, quien se dio un terrible porrazo y fortísimo golpe en la espalda como consecuencia de la caída. “¿Estás bien Nancy?”, quiso saber Marcelo Tinelli. “Sí”, alcanzó a decir la periodista, la cual inmediatamente se fue del estudio.

“¿Fue al baño por el golpe?”, preguntó Marcelo, quien se tentó y la fue a buscar. “¿Me tengo que reír o llorar? Fue una situación rara”, le comentó el conductor cuando Nancy estaba regresando al piso. “Me costaba respirar”, concluyó Pazos.

La coreo tuvo un puntaje final de 6 unidades

De Brito (0) no tuvo piedad: “La coreo arrancó muy bien, lástima el final. La idea no estaba mal, aunque quizás no coincidió mucho con el rock”.

Pampita (6) opinó: “A mí la idea no me convenció mucho. Nancy está para un musical infantil. Más allá del truco final, la coreo no me venía convenciendo”.

Moria (voto secreto) señaló: “Me gustó mucho la coreo. A Nancy la noté pesada, la caída se vio venir. Igual me gusta porque, pese a todo, son mandados”.

Por su parte, Polino (0) concluyó lapidariamente: “Me pareció todo muy raro. Tengan cuidado con Joel de coach: casi mata a una mujer. Fue un disgusto”.