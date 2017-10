Expectativa por las declaraciones de Nicolás Dujovne

Fotos El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Hoy 11:44 -

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, brindará una conferencia de prensa, a las 16, en el Microcine del Palacio de Hacienda, sobre los alcances del proyecto de Reforma Tributaria que impulsa el Gobierno, una de las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri y que será elevada mañana al Congreso.

El Jefe de Estado planteó en su discurso de ayer en el CCK la necesidad de reducir impuestos y lograr un equilibrio fiscal porque el país tiene "un sistema impositivo engorroso y poco equitativo". En este sentido, hizo un llamado a los gobernadores a comprometerse al "equilibrio fiscal en todos los niveles de gobierno, acordar un camino entre la Nación y las provincias para acercarnos lo más posible al superávit de las cuentas públicas".

"Esto no es negociable. No es nuestro dinero el que nos toca administrar, es el dinero de todos lo argentinos y debemos administrarlo con la mayor responsabilidad posible. Una parte central de la reforma será la definición de una nueva relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, no podemos gastar más de lo que recaudamos", explicó Macri.

El proyecto de ley modificaría el impuesto a las ganancias sobre los intereses de los plazos fijos, y de los títulos públicos como también los que devenguen las LEBAC. Otro de los puntos será la deducción del impuesto al cheque del pago del impuesto a las ganancias. También se aumentarán los impuestos internos sobre cigarrillos y gaseosas.

Así, la alícuota no será del 35%, sino mucho más baja, del orden del 15%. En el caso de los títulos públicos será de sólo el 5%.

El mínimo no imponible se había mencionado que estaría en torno a los $500.000, pero se elevaría a un nivel más cercano a 1,4 millones. Es decir que para tenencias inferiores a este nivel no se cobraría y habrá que tributar por el excedente.