Se muda de asilo para cuidar a su hijo de 80 años

Una devota madre de 98 años se mudó a un asilo de ancianos en la ciudad británica de Liverpool para cuidar a su hijo de 80, informa el diario 'Liverpool Echo'.

Tom Keating se convirtió en residente del geriátrico Moss View en 2016 porque necesitaba gran atención y apoyo. Poco más de un año después, su madre Ada decidió mudarse a la misma residencia para poder cuidar de él.

La madre y el hijo son inseparables, les encanta pasar tiempo juntos divirtiéndose con juegos de mesa o viendo telenovela. Comparten una relación especial, ya que Tom nunca se casó y siempre vivió con su progenitora.

"¡Nunca dejas de ser mamá!", explica su decisión Ada. Tom, por su parte, afirma: "Son muy buenos aquí, pero estoy feliz de ver más a mi madre, ahora que vive aquí. Ella es muy buena cuidándome".

El administrador del asilo, Philip Daniels, aseguró que "es muy conmovedor ver la estrecha relación que comparten Tom y Ada", a quienes califica de 'inseparables'

