Tala Negro de Córdoba fue el mejor y se llevó todos los aplausos

01/11/2017 - Tala Negro de Córdoba se consagró campeón de la III edición del torneo M15 “Bravos de Verdad” que organizó el pasado fin de semana Old Lions Rugby Club en sus instalaciones de la avenida costanera del parque Aguirre. El equipo cordobés venció en la final a los viejos leones Rojo por 27 a 7, en un partido donde los visitantes hicieron prevalecer sus mejores recursos técnicos y físicos para darle rienda suelta al festejo. Antes de que se produjera la conquista del título, los de “La Docta” se quedaron con el grupo ya que en el primer partido vencieron a Santiago Rugby por 45 a 0; luego lo hicieron ante Natación y Gimnasia de Tucumán por 26 a 0, mientras que también fue victoria en el último partido ante Old Lions Azul por 15 a 10. Por su parte, Old Lions Rojo también se impuso en su grupo después de superar a Universitario de Salta por 24 a 7; luego a Tala Blanco de Córdoba por 10 a 5 y finalmente a Santiago Lawn Tennis Club por 3 a 0. El podio de los tres mejores del certamen lo completó Old Lions Azul que derrotó a Tala Blanco de Córdoba por 19 a 14, respectivamente. El resto de las posiciones quedaron de la siguiente manera: Tala Blanco de Córdoba (4); Natación y Gimnasia de Tucumán (5); Santiago Lawn Tennis Club (6); Universitario de Salta (7) y Santiago Rugby (8). Buenas sensaciones Más allá de los resultados y de las actuaciones que tuvieron los equipos, para destacar también fue el buen clima de cordialidad y amistad que se pudo observar en todo el desarrollo del certamen que se jugó simultáneamente tanto en la cancha principal de Old Lions como en la auxiliar. No menos importante fueron los reconocimientos que se hicieron al final del torneo, sobre todo para los clubes visitantes que se mostraron agradecidos por la invitación y por el buen trato que tuvieron de parte del club anfitrión. El torneo “Bravos de Verdad” que llegó este año a su tercera edición, representa para los chicos de la M15 la posibilidad de mostrar todo su talento y de estrechar los lazos de amistad entre los clubes para un trabajo en conjunto de cara al futuro. Otro dato importante es que los jugadores menores de 15 años cada vez se entusiasman más con este certamen que les permite a todos disfrutar de jornadas a pura adrenalina y pasión con el deporte de la ovalada.