01/11/2017 -

La Liga Argentina continuará esta noche con tres partidos: desde las 21.30, Gimnasia de La Plata vs. Ciclista Juninense (Centro Sur) y Estudiantes de Olavarría vs. Petrolero de Plaza Huincul (Sur); 22, Talleres de Tafí Viejo vs. Hindú de Resistencia (Norte).