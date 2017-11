Sand jugó un partido especial

01/11/2017 -

José Sand dijo que fue un partido especial, por todo lo que pudo soportar de los hinchas del Millonario

"Me banqué las cargadas, todos los medios partidarios me dijeron de todo. ¡Hasta cornudo, me dijeron! Mi mujer les manda un saludo. Besitos para todos", explicó el "9" de Lanús.

"Estoy feliz, es histórico dar una vuelta así contra River. Hacer cuatro goles es impresionante. Estoy logrando cosas que no me imaginaba, agradezco a mis compañeros que sin ellos no podría haber hecho todo esto", agregó.

Sobre el partido, opinó: "En el entretiempo hablamos: hacíamos tres o nos metían diez. El empate fue psicológico, ahí se dieron cuenta de que le podíamos dar vuelta la serie".