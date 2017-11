"La tecnología funcionó para un solo equipo"

Fotos BRONCA. El "Muñeco" Gallardo se lamentó por el penal que no le cobraron a River y dijo que es una derrota difícil de digerir.

01/11/2017 -

Marcelo Gallardo, director técnico de River, se refirió a la polémica utilización del VAR de parte de Wilmar Roldán, el árbitro del partido ante Lanús, y aseguró: "Prefiero que se siga equivocando un árbitro y no siete. Es difícil cuando no se entiende cómo va a funcionar, si para los dos equipos o para uno según como vaya el resultado".

"Todas las explicaciones que nos dieron para justificar semejante inversión y que el fútbol tenga más justicia, hoy no se dieron (...) Si un árbitro no puede justificar los errores groseros, qué explicación van a dar ahora. Claramente no sirvió para nada, fue para un equipo solo. No se utilizó para hacer justicia, sirvió para un solo equipo", agregó el DT, muy molesto.

Por último, Gallardo disparó: "Nos trataron como conejillos de Indias. Es muy evidente lo que pasó. Entre lo que incidió en el resultado están las faltas nuestras, no vamos a despojarnos de lo que nos corresponde, pero es muy evidente lo que pasó. Ahora vamos a ver de qué se disfrazan. Les salió muy mal".

Tras la polémica mano de Braghieri en el área, que Wilmar Roldán no vio y el VAR ni se enteró. Marcelo Gallardo, indignado y con una particular frase, le dijo al cuarto árbitro: "Señor, ¿no lo va a revisar?".

Leonardo Ponzio

"Esta es una derrota que duele. Por ser una semifinal, porque estaba tres goles arriba, porque el VAR no se aplicó de la misma forma con River y con Lanús, y porque a nadie le gusta perder así. Pero el hecho está consumado y no queda otra que mirar hacia adelante. Cuesta digerir... No hay nada que hacer, seguir dando la cara, tratar de salir fortalecidos porque con las derrotas también se hacen grupos. Tenés que despabilarte cuanto antes porque se viene el clásico".

Sobre la polémica del uso del VAR, Ponzio dijo que "la idea era que ninguno saliera perjudicado. Hubo tantos ojos atentos y no vieron nada. Les decíamos que era mano y quedaba Nacho para definir. Pero entre lo que le hablaban de arriba, la jugada seguía...".