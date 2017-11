Leandro De Muner, feliz por haber vuelto a jugar

Fotos APROBADO. De Muner tuvo un partido correcto ante Almagro: le dio orden y equilibrio al mediocampo de Mitre.

01/11/2017 -

En la necesitada victoria de Mitre sobre Almagro por 1 a 0 del viernes pasado, jugó su primer partido en esta temporada Leandro De Muner. El volante, clave en el ascenso a la B Nacional, arrastraba una lesión de la pretemporada que le impidió estar en las primeras fechas. Y en las últimas había estado en el banco, pero no ingresó.

"Estoy contento porque pude volver a jugar, ya pasó el tema de la lesión. Había estado trabajando y sumando desde donde estaba, esta vez me tocó estar de entrada y traté de hacer lo mejor para el equipo. Me fui bastante conforme, sé que tengo más para dar pero al no venir jugando y no tener ritmo hace que no estés en las mismas condiciones que otros", dijo el ex Aconquija, en diálogo con EL LIBERAL.

Luego agregó: "No hubo molestia ni sobrecarga, me sentí muy bien, pude jugar todo el partido. Me queda la cuota de poder aportar algo más en cuanto al juego. Pero en lo general me voy muy conforme".

Leandro agradeció el respaldo del hincha aurinegro: "Siento el apoyo y el cariño de la gente. Al estar hace un par de años y haber logrado el ascenso, te lo siguen reconociendo".

"Tenía muchas ganas de volver, uno entrena para estar entre los once, pero tampoco hay que bajar los brazos porque tenemos un grupo de 30 jugadores en el que cualquiera puede entrar y hacer lo mejor. Tenemos que estar preparados porque en esa competencia sana es donde se forman los buenos equipos porque nadie se relaja", completó.

Sobre el triunfo ante Almagro, dijo: "Necesitábamos sumar, no solamente porque éramos locales sino porque la tabla marcaba otra realidad. Nos da tranquilidad y más confianza. Debemos seguir creciendo como equipo e ir encontrando una regularidad".

"Todavía estamos en formación, nos falta para llegar al equipo del año pasado que, con otros nombres, jugaba a lo mismo. Tengo plena confianza que el equipo va a andar bien", completó.

Por último, palpitó el duelo ante Instituto: "Tenemos que ir a Córdoba pero no a ver qué pasa. Con el respeto que se merece, pero sin tenerle miedo. Tenemos que ser inteligentes y aprovechar los momentos del murmullo de la gente y golpearlos".