Prosigue el Torneo de Ascenso

01/11/2017 -

La NBA Santiagueña hará disputar esta noche cinco partidos del Torneo Amateur de Ascenso, de acuerdo con la siguiente programación: en Polideportivo Nº 2, Bosco Unidos vs. Profesores; en Mariano Moreno, Premium Gym vs. Indumentarias Rafa; en Villa Mercedes, ISPP vs. Los Halcones; en Club Huaico Hondo, Doble HH vs. Huaico Hondo A; en Patagonia, La Familia vs. Clasificados en Santiago.com.

Asimismo, Defensores de 45 y Nicolás jugarán por el Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años.