Se abre el juego de los playoffs

Fotos ANTECEDENTE. Olímpico ganó los dos clásicos de la primera fase y evitó el repechaje. Mauro Cosolito y Rodney Green serán claves en esta instancia.

01/11/2017 -

Convertido en la única esperanza del básquet santiagueño en el Súper 20, Olímpico se presentará esta noche en el estadio Vicente Rosales para enfrentar a La Unión de Formosa, en el primer juego de los playoffs de octavos de final.

El conjunto bandeño está obligado a ganar esta noche para luego disponer de dos chances de cerrar la serie en el Cincuentenario de la capital formoseña. En cambio, una derrota lo dejará al borde de la eliminación.

El equipo de Hernán Laginestra llega entonado tras ganar el clásico ante Quimsa (89 a 76), lo cual le permitió terminar tercero en el grupo B, con un récord de 3 victorias y 5 derrotas.

Por su parte, el de Leandro Ramella encadenó cinco victorias consecutivas para trepar al segundo puesto en el Grupo A, con un registro de 6 triunfos y 2 caídas.

Ganar esta noche no será una labor sencilla, más aún teniendo en cuenta que el conjunto formoseño alcanzó un buen rendimiento en calidad de calidad de visitante y logró victorias en Corrientes (90 a 72 ante Regatas), Mercedes (83 a 75 ante Comunicaciones) y Concordia (81 a 73 ante Estudiantes).

Sin embargo, Olímpico tiene un plantel de reconocida jerarquía, que puede dar un salto de calidad a partir de la motivación que generan los playoffs tanto en los jugadores como en la afición.

Además, hay un dato poco relevante para los protagonistas, pero sí para los aficionados. La Unión tiene una gran cantidad de jugadores con pasado en Quimsa: Alexis Elsener, Chaz Crawford, Ivory Clark, Tayavek Gallizi, Federico Marín y Julián Ruiz.

Otros partidos

La jornada de esta noche también incluirá los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Quilmes de Mar del Plata vs. San Lorenzo de Almagro y Argentino de Junín vs. Ferro Carril Oeste; 21.30, Salta Básquet vs. Estudiantes de Concordia, Atenas de Córdoba vs. San Martín de Corrientes y Regatas Corrientes vs. Instituto de Córdoba; 22, Boca Juniors vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia (por TyC Sports).