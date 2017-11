Asesinó a su ex pareja delante de sus hijos, pero no es "femicida"

01/11/2017 -

Un hombre fue condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de su ex esposa delante de sus hijos, en su casa de la localidad bonaerense de Pilar a la que tenía prohibido el acercamiento, y no a prisión perpetua por "femicidio" porque el tribunal consideró que actuó bajo "emoción violenta" y no medió "violencia de género".

Los jueces Federico Guillermo Ecke, Osvaldo Rossi y Hernán San Martín, integrantes del Tribunal Oral de San Isidro, dieron a conocer, ayer en una audiencia cerrada al público, la condena a Brian Montenegro (22), el único imputado por el crimen de Débora Díaz (28).

Un vocero judicial precisó que el juez San Martín reconoció que no había pruebas concretas para demostrar que hubiera mediado una relación violenta y desigual de poder cuando fueron pareja, pero que sí había indicios de ello, por lo que votó en disidencia con sus pares, que dieron por probado el estado de emoción violenta de Montenegro al momento de cometer el crimen.

La fiscal Carolina Carballido Calatayud había solicitado en su alegato que se le aplicara la pena máxima del Código Penal por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género", además de "desobediencia", ya que el joven violó la restricción perimetral que la Justicia le había impuesto para que no se acercara a su mujer, quien lo había denunciado. Además aseguró que si bien no leyó el fallo porque aún no se dieron a conocer los fundamentos, va a "recurrir a Casación" para apelarlo e insistir con el pedido que había realizado, en coincidencia con la familia de la víctima.