Amenazó de muerte a un policía y ahora no puede acercarse

01/11/2017 -

A través de una audiencia, la Justicia de La Banda excarceló con importantes medias a un sujeto que el pasado 12 de octubre amenazó a un efectivo de la policía cuando el uniformado pretendía identificarlo sobre la ruta 1. Juan Carlos Gómez -de 72 años, residente en la localidad de Antajé- recuperó la libertad tras estar acusado de amenazas calificadas en contra del cabo de policía, Eduardo Pato, quien sorprendió al imputado en la calle, caminando con un arma de fuego cerca de las 23.30. De inmediato, el efectivo descendió del móvil y trató de identificarlo, fue allí cuando Gómez le apuntó con el arma en el pecho y le dijo: "Salí de aquí, te voy a cag.. matando", por lo que fue reducido de inmediato por Pato, quien lo trasladó hasta la Seccional 47, donde quedó alojado. El Dr. Martín Adle solicitó la excarcelación del acusado entendiendo que no hay riesgos procesales ya que todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal fueron cumplidas. Además indicó que no tiene antecedentes penales. La fiscalía, a cargo de la Dra. María Eugenia Argañaraz, no se opuso a la excarcelación, pero solicitó que se el impongan reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento al funcionario policial.