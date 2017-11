La comuna garantiza la prestación de los servicios básicos para hoy y mañana

01/11/2017 -

En virtud de los asuetos decretados para hoy y mañana, con motivo del Día de los Santos y de los Fieles Difuntos, la comuna garantizó el funcionamiento de los servicios básicos durante estos días.

El cementerio La Misericordia abrirá sus puertas de 7 a 19. El cuerpo de inspectores de Calidad de Vida controlará los puestos de venta de flores, velas y demás productos afines, que se ubican en las afueras de necrópolis.

Mientras tanto, la Dirección de Tránsito realizará cortes en las calles Irigoyen y Roca, ambas en su intersección con Richieri, para de esta manera generar un espacio de estacionamiento para los deudos que se acerquen a La Misericordia en estos días.

A su vez, la Dirección de Higiene trabajará con guardias mínimas, cubriendo el barrido y recolección de residuos del microcentro y avenidas principales y solicitó a los vecinos que colaboren con la limpieza de la ciudad.

Para aquellos comerciantes y vecinos que poseen contenedores en sus calles, se pidió que no arrojen restos de poda o materiales de construcción en los mismos, ya que el camión no puede realizar correctamente el levantado. También se recomienda arrojar los residuos dentro de los contenedores y no sobre sus tapas.