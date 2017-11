"Otra cosa que me hizo y me molestó, fue contar al aire que me había separado"

01/11/2017 -

Eleonora no sale de su asombro por todo lo vivido en el tiempo en que trabajó con el hoy cuestionado locutor.

"Son reales las cosas que contaron las chicas y salgo a contar mi propia experiencia para que no se ponga en duda la palabra de nadie. Hay que trabajar con él para ver lo mal que se la pasa. Ari tiene un perfil muy soberbio, se merecía que le dejen el micrófono abierto para que sepan realmente quién es", sentenció la locutora.

"Hoy en día lo pienso y me genera esa sensación (de asco). Otra cosa que me hizo y me molestó mucho en su momento fue contar al aire que me había separado, algo que escuchó cuando yo hablaba con una compañera y me dijo ‘empezá a probar de todo’", cerró la mujer.