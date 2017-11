Quiénes quisieron seducir a Mora

-

Mora Godoy contó su experiencia personal con el tema del acoso. "En mi vida nunca me pasó con ningún hombre que quiera ir más allá que yo quisiese y me impusiese algo. Sí me han querido seducir empresarios o poderosos, tal vez en una situación de desigualdad de poder, y me he divertido. Muchos terminaron como amigos, me lo tomo de otra manera", comparó.

Mora abordó el tópico de la difamación, algo que Paluch denunció cuando personajes de la farándula se manifestaron en repudio a su conducta con la microfonista. "Hay escraches que salen en la TV, y después son absueltos por la Justicia a los años y eso no sale en ninguna parte", dijo.