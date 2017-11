Mora Godoy defendió a Paluch

01/11/2017 -

Ari Paluch está bajo la lupa mediática tras la denuncia de acoso sexual que hizo la microfonista de A24 Ariana Charrúa. Y Mora Godoy brindó un controvertido testimonio. "Se está hablando mucho del acoso sexual, sobre todo por lo que pasó con Ari Paluch, ¿Alguna vez viviste una experiencia así?", le preguntó Ulises Jaitt en su ciclo radial. Y Mora sorprendió con su respuesta: "Primero, no me parece sexual eso. Vamos a diferenciar porque no hay ninguna denuncia de abuso. Y la realidad es que yo me lo crucé varias veces y él fue súper educado conmigo. A mí, por ejemplo, que me hagan una palmadita es normal, me doy vuelta y digo: ‘¿Qué hacés gil?’", dijo Mora l