Fuertes revelaciones de una ex locutora de Ari maltrato y agresiones

01/11/2017 -

Ari Paluch no tiene respiro. A la denuncia por acoso sexual a una compañera de trabajo, ahora se sumó otra. Alejado de la televisión, sumido en una profunda depresión, según los dichos de su propio abogado, y en crisis con su familia, Paluch sigue siendo noticia por las acusaciones de acoso sexual que continúan apareciendo en el medio.

En esta oportunidad, quien denunció públicamente al reconocido periodista fue otra locutora que trabajó con él en 2015, pero recién ahora se animó a relatar el calvario que le tocó vivir al lado de un hombre que para ella "tiene un maltrato generalizado hacia las mujeres".

Eleonora Rischmüller (32) recordó aquellos tormentosos dos meses y medio al lado del conductor de El Exprimidor en Radio Latina que terminaron de la peor manera. "A pesar del poco tiempo que trabajé con él, yo no me sentí cómoda", comenzó diciendo la profesional.

Y siguió: "Cuando me contrataron me sentí muy halagada porque Ari es una persona reconocida en el medio, pero ni bien firmé contrato las mismas autoridades me advirtieron que era muy probable que él me invitara a tomar un café entonces les aclaré que mis intenciones eran netamente laborales".

Eleonora contó que si bien a ella "jamás le tocó la cola’ (tal como sucedió con la microfonista de A24), sí era común que Paluch le tocara ‘un hombro’, ‘la cara’ y ‘la cintura’ al saludarla y eso, al parecer, la incomodaba sobremanera. ‘Cuando hablaba con colegas todos me decían ‘ojo, mirá que es un tipo jodido, complicado, hace chistes de mal gusto", agregó la locutora.

Luego de esos llamativos gestos del conductor, quien según Rischmüller también "preguntaba al aire el color de la tanga", ella tomó distancia. "Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando él me llamó frígida al leer el horóscopo y ese fue el último día que trabajé. Salí con la decisión de renunciar y me llamaron para decirme que no fuera más", recordó. "Me pagaron el doble de lo que me correspondía y me dijeron que era ‘para que me fuera bien’ porque ellos habían rescindido mi contrato", agregó y dio a entender una especie de "soborno" por parte de los productores del programa.

Maltrato

La profesional acusó a Paluch de maltratar a todo su equipo de trabajo. "Recuerdo que llamó ‘inútil’ a un editor y tomaba de punto a una compañera que se iba a su casa con dolor de panza. Un día le dijo ‘ayer te vi con tu pareja... bastante cara de bolu...’. Era un tipo muy irrespetuoso hasta con los propios entrevistados", aseguró Eleonora.

Y en ese momento ella mencionó el peor destrato del cuestionado conductor. ‘Entrevistaba a una mujer que había perdido al marido y dijo que ‘se la imaginaba masturbándose frente a una foto del esposo fallecido’’, recordó con vergüenza ajena Rischmüller.