Detienen a mánager de modelos por explotación sexual de menores

01/11/2017 -

Detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos detuvieron al argentino Leandro Santos, representante de famosas modelos sobre quien pesaba un pedido de captura internacional emitido por el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de Montevideo, Uruguay, por el delito de proxenetismo y explotación sexual de menores.

El prófugo, de 35 años, integraba una organización internacional dedicada al reclutamiento de mujeres jóvenes, en especial modelos, a quienes les prometían un rápido crecimiento profesional.

Como ocurrió en 2012 a través de la Dirección General del Crimen Organizado a cargo de la jueza Graciela Gatti, la Justicia uruguaya pidió nuevamente la extradición del mánager de modelos.

Una vez lejos de su país y sus afectos, las chicas eran sometidas a todo tipo de explotación sexual mediante el pago de una suma de dinero conectándolas con clientes de un estatus elevado, siendo algunos de ellos miembros de la farándula.

Se llegó a determinar que Santos vivía en una casa del barrio de Núñez, por lo que se montó un operativo que derivó en la detención en la esquina de avenida Cabildo y Ramallo.

Santos quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Claudio Bonadio, secretaría Nº 21 Enrique Rodríguez Varela. En breve se analizará su extradición al Uruguay.

La red de trata de personas conformaría un triángulo entre Argentina, Punta del Este y Miami, según consta en la causa.

La agencia de Santos se llama Latin American Models y en su staff siempre hubo mujeres muy conocidas en el ambiente.

Verano del 2012

En el verano de 2012 Leandro Santos también resultó detenido tras dar una conferencia de prensa por el escándalo que se había armado tras una denuncia que le hicieron 3 modelos.

Ocurrió el 17 de febrero. Minutos antes de ser capturado, tanto Santos como su flamante abogado Mariano Cúneo Libarona (que había reemplazado a Fernando Burlando) se mostraban confiados y relajados.

El abogado dijo que Santos "podía caminar libremente" y que "se había levantado la orden de detención".

La estrategia salió mal. Y Santos marchó preso.

Según la causa, el mánager armaba desfiles que en rigor eran orgías en las que participaban empresarios de alto poder adquisitivo.

Profesor de gimnasia y ex modelo

Santos, profesor de gimnasia y ex modelo, ya era un reconocido representante de varias celebrities locales.

"Todo lo que se dice es de una irrealidad absoluta. Yo no cometí ningún delito. No puedo creer la denuncia que me hicieron. Me arruinaron la vida. Tengo el apoyo de muchos amigos y de la familia", había declarado.

No bien terminó de hablar con los medios, los agentes de Interpol intentaron esposarlo. Pero terció Cúneo Libarona: convenció a los oficiales de mantener una reunión.

Eso sirvió solo para dilatar las acciones. 20 minutos después, al tiempo que llegaba al edificio el comisario de la zona, los agentes salieron a la calle a reclutar a 2 civiles para que oficiaran de testigos. Y cerca de las 21 lo trasladaron a la sede de Interpol. El disparador de la investigación fue una denuncia anónima que hicieron 3 modelos 2 años antes de aquella detención.

La Dirección General del Crimen Organizado de Uruguay detuvo en ese lapso a 2 personas, ambas uruguayas y habitués de la noche de Punta del Este y Montevideo.