El cantante de Salta la Banca se sinceró

Fotos El artista adelantó que hará un viaje largo para ver la manera en la que repara el daño.

01/11/2017 -

El líder de Salta la Banca, Santiago Aysine (33), acusado de abuso sexual, admitió actitudes machistas y anunció al final de un concierto la separación temporal de la banda. "Siento que tengo que pedir perdón por muchas cosas", afirmó.

El cantante reconoció haber tomado una postura desacertada al negar las acusaciones en su contra, volvió a decir que no es "violador, abusador, golpeador ni acosador" y leyó una cruda carta frente a sus seguidores en un recital en La Trastienda, en donde manifestó: "Necesito hacer terapia, un viaje de introspección".

"La realidad es que siento que tengo que pedir disculpas por muchas cosas. Para empezar, por no haber tomado las mejores decisiones para comunicarme a partir de lo ocurrido, desde el primer minuto. Era muy difícil ser lúcido, ser claro en ese escenario. Confío en que todos lo pueden imaginar. Puse el foco en defenderme de acusaciones falsas en vez de comprender el asidero que ese levantamiento tenía", arrancó.

En medio de la arenga de sus fans y el silencio de sus compañeros, el también ex novio de Eugenia Tobal (41) se refirió a la lucha feminista: "Realmente creía haber entendido de qué se trataba la lucha por la igualdad de género, pero no. De hecho, fue en medio de este conflicto que, hablando con algunas mujeres que están detrás de esa lucha hace muchos años, pude reflexionar al respecto", se sinceró.

"Estoy dispuesto a desconstruirme e intentar reconstruirme en pos de lo que el movimiento de mujeres plantea. Es fundamental entender que, por ejemplo, la palabra destrato que yo utilicé, es un eufemismo en este contexto", sentenció Aysine. "Cualquier reacción violenta debe llamarse violencia, como tal. Es la única manera en que va a poder erradicarse definitivamente. Tampoco fui consciente de la opresión a la que ha sido sometida la mujer durante toda su vida, y de la cual el hombre ha sacado provecho a lo largo de toda la historia. Y aunque asumirlo me cueste muchísimo, he tenido actitudes bastante repudiables. Sé que no soy violador, ni abusador, ni golpeador, ni acosador, pero eso no me exime de haber exhibido patologías machistas y me avergüenza. Tanto que necesito disculparme las veces que sea necesario", remarcó el músico.

"Me equivoqué, estoy empezando a entender todo lo que hice mal y lo lamento mucho. Pienso emprender ahora el camino más difícil que es como repararlo. Eso no me va a llevar un día. Esto merece terapia, mucha introspección".