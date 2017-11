Fotos Los tres candidatos a rector de la Unse expusieron sus propuestas a días de las elecciones

01/11/2017 -

El programa Libertad de Opinión, que conduce el periodista Rogelio Jorge Llapur y que se emite por Canal 7, convocó a los tres candidatos a rectores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, quienes expusieron sus propuestas con el objetivo de convencer a los votantes para las próximas elecciones, que tendrán lugar el 8 de noviembre, en la casa de estudios superiores. El Ing. José Manuel Salgado, decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias; el Ing. Héctor Paz actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y el Lic. Carlos Cattaneo, docente de la misma facultad, hablaron de sus ambiciosos proyectos y de la nueva universidad que anhelan. "Nosotros vemos que hay un nuevo escenario mundial en el círculo del conocimiento y las comunicaciones. La universidad tiene que tener una evolución acorde a las que estos últimos modelos de gestión no están respondiendo. Desde la Facultad de Agronomía trabajamos con una fuerte impronta de equipo y hemos generado una mini universidad con el mismo presupuesto de las otras facultades. Vemos que nuestro mejor capital son las obras, las carreras docentes implementadas, las actividades de ciencia y técnica a través de libros, el transporte universitario y otros. Entonces vemos que este equipo puede con un modelo de gestión más cerrado, ya que generaríamos un campo de acción con puertas abiertas mediante un consejo consultivo en donde nos reunamos los distintos actores para alimentarnos con material que mejorarían nuestra competencia. Además, en este sentido, nuestros alumnos podrían ser tenidos en cuenta, con becas por ejemplo, y que se vayan haciendo conocidos en el medio", manifestó el Ing. Salgado. Por su parte, sobre su propuesta de gestión, Cattaneo sostuvo: "Nosotros nos proponemos porque creemos que hay muchos temas en la Universidad que no están siendo tratados, y que son necesarios para hacer una Universidad grande, ya que aún sigue trabajando como una institución chica. Por eso, uno de los principales puntos que proponemos es que los presupuestos se dividan y los maneje cada Facultad, como tendría que ser, y que realmente funcione el cogobierno universitario y que el máximo gobierno de la Universidad será el Consejo Superior. Eso debe ir acompañado con algo que hoy la Unse carece, como lo es la publicidad de todos los actos públicos. Todas las resoluciones deben hacerse públicas, porque están pero son difíciles de encontrar. Por ello hay que hacer un boletín oficial para que todos conozcan todo lo que ocurre". En tanto que el Ing. Héctor Paz expresó: "Desde el espacio que represento junto con la licenciada María Díaz, como candidata a vicerrectora, nos motiva principalmente el trabajar por la Unse como fuente de oportunidades para miles de jóvenes, adultos y adultos mayores, que buscan en esta institución una oportunidad de obtener un título, los conocimientos necesarios para poder tener un trabajo digno y a través de él poder mantener una familia. Nos proponemos con esa convicción de trabajar por una Universidad inclusiva en la que estas oportunidades de las que hablo puedan promover el desarrollo en lo social y con una fuerte presencia territorial. Nosotros consideramos que la razón de ser de nuestra Universidad son los estudiantes. Todos los que estamos después tenemos que realizar todas las acciones que puedan hacer que los estudiantes tengan una educación de calidad". Inversión Finalmente, los tres candidatos hicieron hincapié en las prioridades que se manejan en cuanto a la inversión de un presupuesto universitario. "Al ser descentralizado cada facultad podrá ver las necesidades en particular. Por ejemplo hoy las becas estudiantiles las maneja Extensión Estudiantil a través del Rectorado. La intención es que cada facultad ponga sus condiciones y maneje los presupuestos. Además podrán invertir en equipamientos", sentenció Cattaneo. En tanto que Paz sostuvo que las prioridades son "trabajar en la organización más allá del manejo puntual del presupuesto". Finalmente, Salgado indicó que su objetivo es "darle la prioridad al alumno. Ellos no pueden estar recibiendo becas en esta época del año cuando lo que corresponde es al inicio del ciclo. En los últimos años los estudiantes quedaron desprotegidos y se merecen un lugar de mayor calidad para expresarse".