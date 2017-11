"Bailando": en un ping-pong "La Bomba" no perdonó ni su propio hijo

Hoy 07:13 -

Se sabe que cada vez que La Bomba pisa la pista del Bailando hay que estar preparado para un tsunami de verborragia y reacciones de todo tipo, y la de esta noche no fue la excepción.

Antes de cerrar la ronda del "Rock de salón", la artista tropical disparó contra casi todos los participantes del certamen y casi que no dejó títeres con cabeza.

"Te juro por Dios es algo increíble, estoy en oración porque creo en la energía", comenzó su descargo, dando a entender que la mala energía de muchos de sus compañeros le hacía sufrir ciertas desgracias en los últimos tiempos.

Te puede interesar: La tortuosa infancia del actor Kevin Spacey con un padre nazi y abusador

"¿Querés decir nombres?", le preguntó Marcelo Tinelli, quien acto seguido comenzó una suerte de ping-pong donde la cantante fue dando su parecer sobre cada uno de los actores que le proponía el conductor.

"¿Mica Viciconte?", le preguntó Tinelli. "Si no habla de la gente o no es mala o agresiva, no tiene luz", sentenció La Bomba.

"¿Flor Vigna?" "Y, más o menos, no me saluda. Pienso que hay gente que tiene luz propia y ella no la tiene", la defenestró, para luego referirse a las que "les falta chispa", entre las que enumeró a Mariela La Chipi Anchipi y a Sol Pérez.

Incluso, ni siquiera perdonó a su hijo, Tyago Griffo, de quien dijo que "tiene luz pero le falta algo". En tanto, cuando se la consultó por Fede Bal y Laurita Fernández afirmó: "Sé que son queridos, no me peguen pero son medio raros".

Otras que cayeron en la volteada fueron Melina Lezcano y Lourdes Sánchez, con la que Gladys ya había tenido un enfrentamiento en la pista.

Sin embargo, hubo algunas excepciones a sus lapidarias sentencias, como los casos de El Polaco -"tiene toda la luz del mundo"-, Hernán Piquín, Nancy Pazos, Chechu Bonelli y, claro está, el propio Marcelo.