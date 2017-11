Rossi: "Sin romperme la pierna tampoco lucharía por el título"

-

Cuando el 1 de septiembre Valentino Rossi se fracturó la tibia y el peroné de su pierna derecha haciendo Enduro, automáticamente se lo descartó de la lucha por el título.

Estaba a 26 puntos del líder Andrea Dovizioso y aún había que contar con él, pero esa lesión fue el obstáculo definitivo aunque, casi milagrosamente, solo le hizo ausentarse en Misano. Pero el italiano no pierde tiempo en lamentarse por aquella caída entrenando porque cree que sin ella tampoco habría podido luchar por el Mundial.

Así lo reconoce un Valentino bastante decepcionado después de otra desastrosa carrera de Yamaha en Sepang: "No creo que me hubiese ido mucho mejor porque tengo demasiados problemas. Durante esta temporada, y como dije antes de Silverstone, he defendido que no era lo suficientemente fuerte como para luchar por el título. Así que, en términos realistas, incluso aunque no me hubiese roto una pierna no podría haber luchado por el campeonato porque no era lo suficientemente fuerte".

"Nunca fui capaz de hacer dos buenas carreras seguidas", asegura El Doctor lamentando el rendimiento de su M1. Los números de su 2017 le darían la razón si esa frase la comenzara con un “casi nunca”. Y es que el 46 empezó la temporada en una forma espléndida sin bajarse del podio en las tres primeras carreras de Qatar, Las Termas y Austin. Luego, hasta la cita que menciona en Silverstone en la que fue segundo, mezcló carreras malas y regulares con otras tan buenas como la de Assen, donde logró su única victoria.

Así, el análisis de su campaña demuestra que le faltó regularidad: "En mi opinión, el potencial de la moto no es malo, el problema es que no funciona con los neumáticos. Al principio tuvo grandes problemas, el chasis nuevo llegó en Silverstone y luego me rompí la pierna. Estamos detrás de los demás en ciertos aspectos y aunque en seco hemos aprendido muchas cosas importantes, ha sido una temporada muy difícil", asegura Rossi. La Yamaha no ha estado a la altura y así lo hace ver. Tienen deberes para 2018.