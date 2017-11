Video | Nuevo ataque de Hamilton contra Vettel

Hoy 08:46 -

¿Por qué han estado tanto tiempo ocultos los briefings de pilotos? Acudir a las reuniones con Charlie Whiting es una de las cosas más tediosas que tienen que hacer los protagonistas de la parrilla cada gran premio, pero vistas con ojos de espectador, siempre hay algo interesante que sacar de ellas y damos las gracias a Liberty por tener la idea de abrirlas al público. Ese algo interesante este año están siendo los cruces entre Hamilton y Vettel, y en México se vivió un nuevo capítulo con otro ataque del británico al alemán.

El principal tema de conversación estaba siendo qué hacer con los límites de la pista a raíz de la sanción que se llevó Verstappen en Austin, pero Lewis no tardó mucho en reconducir la charla a donde le interesaba. El piloto de Mercedes quería saber por qué su rival no recibió una sanción en Texas al ganar tiempo, según los datos de su equipo, saliéndose de la pista en la curva 19 mientras él estaba abandonando el pit lane tras su parada. Este es su diálogo con Whiting en el que le explica que no vieron nada punible:

—Hamilton: "Tengo una pregunta. Justo después de mi parada en boxes, Sebastian tomó por fuera deliberadamente la curva 19 y ganó mucho tiempo según el GPS, pero no tuvo ninguna penalización".

—Whiting: "No vimos eso, vimos una mejora de tres décimas en el tiempo de vuelta, pero obviamente todos lo vieron, no era un secreto".

—H: "Si viste una mejora, eso es una ventaja..."

—W: "Vimos una mejora de tres décimas en su tiempo de vuelta".

—H: "Lo cual es una ventaja, que es una mejora..."

—W: "Fue una mejora en su tiempo de vuelta, pero no ganó un tiempo en esa curva donde se fue largo. Esa es la cuestión".

—H: "Tal vez podamos enviarte los datos del GPS porque es una diferencia enorme. Creo que es como 10 km/h en toda la curva, adrede".

—W: "Si nos fijamos en el tiempo real que le llevó pasar por el panel de luz antes de la curva 19 al otro panel antes de la curva 20 fue el mismo, así que no ganó nada ahí. Eso es lo que tratamos de usar para juzgar esas cosas".

Mientras Hamilton pedía explicaciones al director de carrera de la FIA, Vettel seguía incrédulo la conversación y en un momento dado se giró hacia Raikkonen llevándose las manos a la cabeza en un gesto que podría interpretarse de absoluto hartazgo. Lo cierto es que Seb pasó de estar a cinco segundos de Lewis a abrir el DRS tras esa maniobra, de ahí la queja del inglés. No hubo réplica por parte del de Ferrari porque Grosjean volvió a cambiar de tema, pero queda patente una vez más que su lucha traspasaba el asfalto.