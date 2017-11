Imperdibles: Los memes con burlas a River "inundaron" la web

Hoy 09:47 -

Lanús remontó ayer un partido increíble y terminó venciendo por 4-2 a River, dejándolo sin chances de volver a coronarse como campeón de la Copa Libertadores a River.

El "Millonario" ganaba por 3-0 en el global y el "Granate" estaba obligado a meter cuatro goles, algo que finalmente terminó ocurriendo.

Por supuesto, en las redes sociales estallaron los "memes" con las burlas al equipo de Gallardo. ¡Mira!

Di lo tuyo Alario: "Yo no me comí 4 con Lanús, yo no eh!" pic.twitter.com/gCkdssRod8